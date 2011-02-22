-EŞCİNSEL HAKEM TFF'DEN TAZMİNAT İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Trabzon bölgesi il hakemi Halil İbrahim Dinçdağ'ın cinsel yönelimi nedeniyle kendisine maç verilmediği, klasman hakemliğine giriş sınavına alınmadığı ve özel durumunun deşifre edildiği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aleyhine açtığı 110 bin liralık tazminat davasının görülmesine başlandı. Sarıyer 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Halil İbrahim Dinçdağ, avukatı Fırat Söyle ve davalı TFF avukatı Suat Cem Abanazır katıldı. Davalı avukatı Abanazır, mahkemeye dava dilekçesine yönelik cevaplarını içeren dilekçe ile bazı belgeler sundu. Davacı Dinçdağ da kendisinin radyo ve televizyon programcısı olduğunu, özel durumunun deşifre edilmesinden dolayı şu anda iş bulamadığını kaydetti. Dinçdağ, ''TFF tarafından eşcinsel olduğumun basına sızdırılmasından dolayı işsiz kaldım. Davamın kabul edilmesini istiyorum'' dedi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi. -DAVA DİLEKÇESİNDEN- Halil İbrahim Dinçdağ'ın avukatı Fırat Söyle tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Dinçdağ'ın 14 yıldır lisanslı şekilde hakemlik yaptığı, 2008-2009 sezonundan bu yana Trabzon Bölgesi il hakemi olarak görev aldığı belirtilerek, 13 Ekim 2008 tarihinde askere sevk olduğu, 28 Ocak 2009 tarihinde de ''askerliğe elverişli olmadığı'' gerekçesiyle terhis edildiği anlatılıyor. Askerlikle ilgili belgelerini İl Hakem Kuruluna sunmasının ardından Dinçdağ'a karşılaşmalarda görev verilmemeye başlandığı belirtilen dilekçede, ardından da Dinçdağ'ın klasman hakemliğine giriş sınavına alınmadığı kaydediliyor. Dinçdağ'ın Merkez Hakem Kurulunun bu konudaki kararına yaptığı itirazın hemen ardından cinsel yönelimine ilişkin durumun medyaya sızdırıldığı savunulan dilekçede, şöyle deniliyor: ''TFF'nin Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri İç Talimatı'nın 25. maddesinin hukuka ve insan haklarına aykırı içeriğinden dolayı müvekkilim gerek maddi, gerekse manevi açıdan zarara uğramıştır. Müvekkilin iç talimat gereğince uğrammış olduğu zararlar ile ileriki süreç açısından görev alamayacağından dolayı şimdilik maddi tazminat olarak 10 bin lira, müvekkilin kimliğinin deşifre edilmesi ve bunun üzerinden gelişen olaylardan dolayı da manevi tazminat olarak 100 bin lira talep ediyoruz.''