'Eşcinsel' hakem TFF'den 110 bin lira istedi

T24 - Eşcinsel kimliğini açıkladıktan bir süre sonra meslekten men edilen eski hakem Halil İbrahim Dinçdağ'ın Federasyon aleyhine açtığı davanın 3. duruşması görüldü. Dinçdağ, Federasyon'un, kendisine tazminat ödemesini istedi. Federasyon ise Dinçdağ'ın maç alamamasının sebebinin "performans yetersizliği" olduğunu savundu.



Eşcinsel kimliğini açıklamasının ardından hakemlikten men edilen Trabzon bölgesi hakemlerinden Halil İbrahim Dinçdağ'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı açtığı tazminat davasanın 3. celsesi görüldü.



Hakemlikten atılan Dinçdağ, işsiz olduğunu, ekonomik durumunun kötü olduğu ve ablasının yardımıyla geçindiğini söyledi. Dinçdağ, mesleğimi yaptırmayarak kendisini mağdur etmekle suçladığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine, 110 bin lira tazminat ödemesini istedi.



Futbol Federasyonu ise mahkemeye sunduğu yanıt dilekçesinde, davacı Dinçdağ'a, cinsel tercihi yüzünden değil, "performans yetersizliğinden" dolayı maç verilmediğini savundu.



Duruşma, eski hakemler Turgay Güdü ve Yusuf Yaylı'nın bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmalarına karar verilerek ertelendi.

