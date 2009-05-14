Eşcinsel hakem düdüğünü geri istiyor!

Türk futbolunda, eşcinsel hakem sıkıntısı yaşanıyor. Eşcinsel olduğunun İl Hakem Kurulu tarafından anlaşılmasıyla hakemlik yapması engellenen 32 yaşındaki hakem, büyük haksızlığa uğradığını belirterek tepki gösterdi ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na mektupla başvurdu.



Olay eşcinsel raporu nedeniyle askerlikten muaf tutulan il hakeminin durumunu, İl Hakem Kurulu’na yaptığı başvuruda ifade etmesiyle ortaya çıktı. Yasalar gereği durumu nedeniyle askerlik yapamayan hakem, yeşil sahada bu kez "Sağlık problemleri nedeniyle askerlikten muaf tutulanlar hakemlik yapamazlar" içerikli Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme, Kural, Prensip ve Yönetmelikleri İç Talimatları 25. maddesine takıldı. Askerlik muafiyeti raporu nedeniyle İl Hakem Kurulu, anne ve babasıyla yaşayan hakeme hakemlik yapamayacağını bildirdi.



’Hassas durum iletilmedi’



MHK Genel Sekreteri Osman Avcı, konunun çok hassas olduğunu ancak kendilerine söz konusu hakemin durumu hakkında ayrıntılı bir bilginin ve raporun içeriğinin iletilmediğini söyledi. Avcı, şu bilgileri verdi:

"24 Nisan tarihinde İl Hakem Kurulu Başkanı’nın başvurusuyla bize söz konusu hakemin ’askerliğe elverişli değildir’ diye raporunun olduğu bildirildi ve yapılması gereken uygulama ile izlenecek prosedür soruldu. Ben de ’Sağlık problemleri nedeniyle askerlikten muaf tutulanlar hakemler yapamazlar’ kuralının olduğunu belirttim. Bize sadece izlenecek yöntem soruldu. Konunun detayları, söz konusu hakemin çok hassas durumu iletilmedi. Bu iletilmiş olsa izlenecek yöntem farklı olurdu. Konuyu o yönüyle ele alır değerlendirir ve Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu’na gönderirdik."



‘MHK’ya başvurusu yok’



Avcı medyadan öğrenilen durumla ilgili kendilerinin izleyeceği bir yol olup olmadığını sorduğumuzda, "Konunun hassasiyeti ortada. Bu konuda hakem tarafından bize bir başvuru olmadan yapabileceğimiz bir şey yok. Şu ana kadar söz konusu hakemin MHK’ye bir başvurusu da yok" diye konuştu.



Medyaya yansıması zor durumda bıraktı



Hakemin, durumunun medyaya yansıması üzerine yakın çevresine, "Bu durum beni oldukça zor durumda bıraktı. Aslında başıma bunların gelebileceğini düşünerek bu konuda müracaat yaptım. Gerekirse konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmeyi düşünüyordum. Ancak şimdi kafam çok karışık. Yaşadığım yeri bile değiştirmek zorunda kalacağım" dediği öğrenildi.



‘Haklarımın iadesini istiyorum’



Sözkonusu hakem, federasyona gönderdiği mektupta özetle şu ifadeleri kullandı:

"Raporumda yazan psikoseksüelin açılımı, eşcinsel olduğu için askerlik yapamadığım. Sağlık sorunum yok. Yasalar benim gibilerin askerlik yapamayacağını belirtiyor ve bu yönde hakkımı kullandım. Bu hakkı kullandığım için hakemlik yapamamakla da karşı karşıya bırakıldım. Ben raporumu verdikten sonra bu kurul bana iki aya yakın görev verdi. Ardından da hakemlik yapamayacağım bildirildi. Ortada bir çelişki var. Haklarımın iadesini istiyorum."



İstisnalar da var



Dünyada yalnızca Türkiye'de bulunan askerlik yapma şartı, 2006'da Mustafa Çulcu döneminde talimatlara eklendi.

Türlü sebeplerle hakemliğine son verilen isimlerin başında FIFA kokartlı Cemal Gemici geliyor. Konyapsor-Fenerbahçe maçında Nicolas Anelka'nın tartışmalı golündeki hatasından hatırlanan Gemici 4 klasman birden düşürülürken, yine farklı sebeplerle askerlikten muaf olan Murat Şahin üst klasman yardımcı hakemi, Serdar Akçer Klasman yardımcı hakemi, Devrim Deveci de klasman hakemi olarak görevlerine devam ediyor.



