Eşcinsel hakem: Ailem bilmiyor

‘Duyarlı olunmalı’

Askerlikle ilgili raporunu MHK’ye göndermesinden sonra konunun medya yoluyla kamuoyuna yansımasına isyan eden 33 yaşındaki hakem, “Ucunda ölüm de olsa, bu işi sonuna kadar kovalayacağım” diye konuştu ve dramatik hikâyesini Milliyet’e şöyle anlattı:“14 yıldır hakemlik yapıyorum. Sezon başında da görev alıyordum. Bölge sorumlumuz durumumu yıllardır biliyordu. Ancak MHK talimatının 25. maddesine göre yaşım 32’yi geçtiği için askerlik yaptığıma dair belge istenmesinden sonra dünyam karardı. MHK raportörü Osman Avcı imzasıyla 29 Nisan 2009’da askerliğe elverişli değildir raporu aldığım için hakemlik yapamayacağım bildirildi. Ne var ki, aldığım rapor sağlık sorunlarıyla ilgili değildi. Anlaşılan raporu incelemeden böyle karar verdiler. Oysa raporumda ‘psikoseksüel’, yani eşcinsel olduğum için askerlik yapamayacağım yazılıydı.Haklarımın iade edilmesini beklerken MHK çok özel kalması gereken bu konuyu üçüncü kişilere sızdırdı. Bana sahip çıkması, yardımcı olması gereken kurum, evladını bir kalemde ateşe attı. Bir babanın oğlunu sokağa atması gibi. Bunu içime sindiremiyorum. İnada bindirdiler, bir an önce çekip gitmemi istediler. Bölge sorumlum şubatta bana konunun kapandığını ve hakemliğe devam edeceğimi söylemişti”.“Bana en acı gelen yarın ismimin de açıklanmasından sonra ailemin yüzüne nasıl bakacağım olacak. Onlar hiçbir şeyi bilmiyor. Onları kaybetmekten korkuyorum. Beni dışlamasalar dahi biliyorum ki, eskisi gibi olmayacak. Tam hayatımı düzene koymaya başlamıştım, bu olay ortaya çıktı. Paçavra durumuna düşeceğim.Şimdi soruyorum, hayatım alt üst oldu. Mağduriyetim giderilse bile artık nasıl hakemlik yapacağım? Nasıl iş bulacağım? Ekmeğimi nasıl kazanacağım? İnanın ne yapacağımı bilmiyorum. Kimseyle konuşamıyorum”.“Merkez Hakem Kurulu’na 11 Mayıs 2009’da bir yazı göndererek, her türlü hukuki hakkım saklı kalmak kaydıyla başta insan hakları olmak üzere, kanun, yönetmelik ve taammüllere aykırı olan karara itiraz ettiğimi bildirdim. Hak ettiğim İl ve Futbol hakemliği görevlerinin iade edilmesini istedim. Beni ateşe attılar. Hakemlik yapmama engel bir sağlık sorunum olmadığı halde eşcinselim diye beni silmeye kalktılar”.Olay hakemin avukatlığını üstlenen eski hakem avukat Murat Söylemez, Futbol Federasyonuna yaptıkları başvuruya olumlu karşılık geleceğine inandığını belirtti. Söylemez, “Tüm toplumu ilgilendiren bir konu. Herkes duyarlı davranmalı. Bir insanın yaşamı söz konusu” dedi.