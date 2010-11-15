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‘Eşcinsel fotoğraf kanıtı’nı AB yazmış!

Eşcinsellerden fotoğraf kanıtı istendiği iddiasının 2008, 2009 ve 2010 İlerleme Raporlar’ında da yer aldığı anlaşıldı...

15 Kasım 2010 02:00

T24 - “Askerlik hizmetinden muaf tutulacak eşcinsellerden fotoğraf kanıtı istendiği” iddiasının 2008, 2009 ve 2010 İlerleme Raporlar’ında da yer aldığı anlaşıldı.

Askerlik hizmetinden muaf tutulacak eşcinsellerden kanıt olarak fotoğraf istendiği yönünde bir haber yapan Alman Der Spiegel dergisi, TSK tarafından Alman Basın Konseyi’ne şikâyet edildi ancak, bu vurgu üç yıldır Avrupa Birliği tarafından da yapılıyor. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

AB Komisyonu, bu konuya ilk olarak 2008’de yayımladığı İlerleme Raporu’nda değindi. Bu belgede eşcinsellerden durumlarını doğrulama amaçlı “kanıt” istendiği tespitinde bulunulurken, 2009’da yayımlanan rapora “fotoğrafik kanıt” vurgusu eklendi.  

9 Kasım’da yayımlanan 2010 İlerleme Raporu’nda da konuya ayrımcılıkla mücadele başlığı altında değinildi. TSK’nin sağlıkla ilgili yönergesinde homoseksüelliğin, “psikoseksüel” bir hastalık olarak görüldüğünün belirtildiği raporda, şu ifadelere yer verildi:  

“Askere çağrılan kişilerin, eşcinsel olduklarını beyan etmeleri halinde, fotoğrafik kanıt sunmaları gerekmektedir. Bazı kişilerin de aşağılayıcı tıbbi sağlık testlerinden geçmeleri gerekmiştir.” 

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