Eşcinsel evlilikleri Arjantin'lileri sokağa döktü!

T24- Eşcinselllere evlilik hakkı verilmesinin gündeme gelmesi, Arjantin'i karıştırdı.



Binlerce kişi, eşcinsel evliliklere onay vermeye hazırlanan Senato önünde protesto gösterisi düzenledi.



NTV'de yer alan habere göre, başkent Buenos Aires'teki Senato binası önünde toplanan binlerce kişi, Katolik Kilisesi'nin organize ettiği protesto gösterisine katıldı.



Protestocuların karşı çıktığı tasarı, Mayıs ayında Temsilciler Meclisi'nden geçmişti.

Eşcinsel çiftlerin dünya evine girip giremeyeceğini ise, son kararı verecek olan Senato belirleyecek.

Tasarıyı destekleyen bir grup eşcinsel de, aynı saatlerdeki bir başka gösteriyle seslerini duyurmaya çalıştı.

Arjantin'de geçen aylarda da eşcinsel evlilikleri yapılmış fakat bu evlilikler yüksek mahkeme tarafından geçersiz sayılmıştı.