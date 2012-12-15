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Dünya

'Eşcinsel evlilikler barışa zarar veriyor'

Papa, Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, eşcinsel evlilikler, kürtajın serbest bırakılması ve ötanazi gibi konularda sert mesajlar verdi

15 Aralık 2012 01:00

Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, eşcinsel evliliklerin insanın doğasına aykırı olduğunu, adalet ve barışa zarar verdiğini söyledi.

Papa, Katolik Kilisesi tarafından bu yıl 46'ıncısı kutlanan Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, eşcinsel evlilikler, kürtajın serbest bırakılması ve ötanazi gibi konularda sert mesajlar verdi.

Katoliklerin ruhani lideri, eşcinsel evlilikler için "Hukuki olarak kadın-erkek evlilikleri dışındaki evlilikler, insanın gerçekliğine aykırı olmakla birlikte adalet ve barışa zarar veriyor" ifadesini kullandı.

Papa mesajında, kürtajın serbest bırakılması ve ötanaziyi de, "Barışı seven hiç kimse, insan hayatına yönelik saldırıları ve suçları tolere edemez" sözleriyle hedef aldı.

Mali krizden çıkmanın yolunu da gösteren Papa 16. Benediktus, temelinde ekonomik kalkınma bulunan bir modelin izlenmesi gerektiğini, son 10 yılda izlendiği gibi bencil çıkarlar uğruna karın maksimizasyonu ve tüketimini arayan modelin terk edilmesi gerektiğini ifade etti.

Papa'nın bu sözlerine özellikle kendisinin de bu hafta aktif olarak kullanmaya başladığı sosyal paylaşım sitesi “ twitter ”da yoğun bir şekilde tepki gösterildi. “Vergognasulpapa (Papa utan)” başlığı, İtalyan 'trending topic' listesinde ikinci sırada yer alırken, tepkilerin çoğunda; ruhani lider hoşgörüsüzlükle suçlandı.

Kendisi de eşcinsel olan Sol-Ekoloji-Özgürlük Partisi (SEL) lideri Nichi Vendola da, Vatikan'a neden karşı tarafı anlamaya çalışmadığını ve onunla diyalog kurmayı denemediğini sorarak, tepkisini dile getirdi.

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