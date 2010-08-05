'Eşcinsel evliliğine yasak anayasaya aykırı'

T24- Amerika Birleşik Devletleri'nde bir federal mahkeme, Kaliforniya eyaletinde eşcinsel evliliklerini yasaklayan kararın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.



Mahkeme, eyalette iki yıl önce düzenlenen referandum sonucunda alınan kararın ayrımcılık içerdiğini belirtti.

Yasağı destekleyenlerin kararı temyiz etmesi bekleniyor. Davanın Yüksek Mahkeme'ye taşınabileceği kaydediliyor.

BBC'nin derlediği habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde halihazırda beş eyalet ve Washington DC'de eşçinsel evliliklerine izin veriliyor.

Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, kararı memnunlukla karşıladığını açıkladı, bunun tüm bireylerin hakkı olan yasal güvenceleri teyit ettiğini söyledi.

Schwarzenegger'dan destek açıklaması



Schwarzenegger, "Bu karar aynı zamanda, geleceğe önderlik etme, tüm insanlara ve ilişkilerine eşit saygı gösterme geçmişimizi hatırlama fırsatı sunmaktadır" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de kararı sevinçle karşıladı ve eşcinsel evlilikleri yasağının birey hak ve özgürlükleri hiçe saydığını ve Kaliforniya Anayasası üzerinde bir leke olduğunu öne sürdü.

Kasım 2008'deki referanduma katılanların yüzde 52'si eşcinsel evliliklerin yasaklanması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Bu sonucun ardından eyalette sadece erkek-kadın evliliklerinin geçerli olacağı hükme bağlanmıştı. Eyalette eşcinsel çiftlere "medeni birliktelik" adı altında evli çiftlerinkine paralel haklar veriliyor.

SaveCalifornia.com adlı muhafazakar bir gruptan Randy Thomasson, mahkeme kararını seçmen haklarına "korkunç bir darbe" olarak niteledi.

Thomasson, "Yargıç, sadık kalma yemini ettiği anayasa hükümlerini hiçe sayarak Kaliforniyalı seçmenlere, anne-babalara ve çocuklara kendi eşcinsel gündemini dayattı" dedi.