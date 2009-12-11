Eşcinsel evliliğe izin

T24- Avusturya parlamentosu, eşcinsel evliliklerine izin veren yasayı kabul etti.



1 Ocak 2010’da yürürlüğe girecek yasa, çiftlerden birinin ölümü durumunda diğerine emekli maaşı bağlanması, boşanma durumunda nafaka ödenmesi gibi heteroseksüel çiftlerin sahip olduğu bazı hakları eşcinsel çiftlere de tanıyor.



Yasa eşcinsel evlilerin evlat edinmesine ve yapay döllenmesineyse izin vermiyor.



Adalet Bakanı Claudia Bandion-Ortner, oylamanın Avusturya için büyük ve tarihi bir adım olduğunu söyledi. Yasaya sağ kanattaki Özgürlük Partisi karşı çıkarken, Yeşiller yetersiz buldu.