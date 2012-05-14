Eşcinsel evliliğe destek veren Obama Newsweek'te: İlk eşcinsel başkan

Yaptığı açıklamayla eşcinsel evlilikleri desteklediğini belirten ABD Başkanı Barack Obama neden olduğu tartışmanın konseptiyle “Newsweek” dergisinin kapağında yer aldı.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla ülkedeki eşcinsel evlilikleri desteklediğini bir TV programında açıklayan ve sözleriyle tartışma yaratan ABD Başkanı Barack Obama “Newsweek” dergisinin yeni sayısının sıra dışı kapağında yer aldı.

Eşcinsel evlilikleri desteklediğini ilk kez belirten ABD Başkanı olan Obama, kapakta kafasının üzerinde renkli bir hareyle gözüküyor.

“İlk eşcinsel Başkan” yazısının altında imzası bulunan kişi ise dergiye düzenli olarak yazı yazan muhafazakar eşcinsel blogger Andrew Sullivan.

Yazısında Obama’nın hayatıyla eşcinsel toplulukların hayatı arasında benzerlikler olduğuna değinen Sullivan bu paralel noktaları şu şekilde dile getirdi:

“Obama’nın önce siyah kimliğini keşfetmesi daha sonra ise bu kimliği beyaz ailesiyle bağdaştırması gerekiyordu. Tıpkı eşcinsel insanların yaptığı gibi.

Onlar da önce eşcinsel kimliklerini keşfedip daha sonra bu kimliği heteroseksüel ailelerinin yaşantısı içine entegre ediyor.”