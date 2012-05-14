T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eşcinsel evliliğe destek veren Obama Newsweek'te: İlk eşcinsel başkan

Eşcinsel evliliği desteklediğini açıklayan ABD Başkanı Obama, Newsweek dergisine 'İlk eşcinsel başkan' başlığıyla kapak oldu

14 Mayıs 2012 16:49

Yaptığı açıklamayla eşcinsel evlilikleri desteklediğini belirten ABD Başkanı Barack Obama neden olduğu tartışmanın konseptiyle “Newsweek” dergisinin kapağında yer aldı.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla ülkedeki eşcinsel evlilikleri desteklediğini bir TV programında açıklayan ve sözleriyle tartışma yaratan ABD Başkanı Barack Obama “Newsweek” dergisinin yeni sayısının sıra dışı kapağında yer aldı.

Eşcinsel evlilikleri desteklediğini ilk kez belirten ABD Başkanı olan Obama, kapakta kafasının üzerinde renkli bir hareyle gözüküyor.

“İlk eşcinsel Başkan” yazısının altında imzası bulunan kişi ise dergiye düzenli olarak yazı yazan muhafazakar eşcinsel blogger Andrew Sullivan.

Yazısında Obama’nın hayatıyla eşcinsel toplulukların hayatı arasında benzerlikler olduğuna değinen Sullivan bu paralel noktaları şu şekilde dile getirdi:

“Obama’nın önce siyah kimliğini keşfetmesi daha sonra ise bu kimliği beyaz ailesiyle bağdaştırması gerekiyordu. Tıpkı eşcinsel insanların yaptığı gibi.

Onlar da önce eşcinsel kimliklerini keşfedip daha sonra bu kimliği heteroseksüel ailelerinin yaşantısı içine entegre ediyor.”

\

ETİKETLER

obamanewsweekharehalkaeşcinselgaykapak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24