T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eşcinsel evliliğe 14 yıl hapis

Nijerya'da senatodan geçen bir yasa tasarısında eşcinsel evlilik yapan kişilerin 14 yıl hapse mahkûm edilmesi öngörülüyor.

30 Kasım 2011 02:00

T24 - Nijerya'da senatodan geçen bir yasa tasarısında eşcinsel evlilik yapan kişilerin 14 yıl hapse mahkûm edilmesi öngörülüyor.



Nijerya'da eşcinsel evlilikleri özendiren ya da buna yardımcı olanların 10 yıl hapse mahkum edilmesini öngören yasada, eşcinsel kulüp çalıştıranlar ya da buralarda çalışanlarla, halk içinde eşcinsel ilişkilerini açıkça veya dolaylı şekilde belli eden çiftlerin de aynı süreyle hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Tasarının, yasalaşmadan önce parlamentonun alt kanadında da benimsenmesi ve Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan tarafından imzalanması gerekiyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron, daha önce, eşcinsel haklarını tanımayan ülkelere yardımların durdurulmasının düşünülebileceğini söylemişti.


'Yardımları ve destekleri kendilerine kalsın'

Nijerya senatosu başkanı David Mark, bugün yasanın ele alındığı oturum sırasında, "Bizim değerlerimiz, bizimdir" dedi; "Sırf kendi değerlerimize bağlı kalmak istememiz yüzünden bir ülke bize yardım yapmayı veya destek vermeyi reddediyorsa, yardımları ve destekleri kendilerine kalsın" diye devam etti.

Söz konusu yasa tasarısının ele alındığı geçen ayki oturum sırasında, eşcinsel eylemciler parlamento önünde protesto eylemi düzenlemiş, tasarının temel insan haklarını ihlal ettiğini belirterek yasalaştırılmasından vazgeçilmesini istemişlerdi.


Koyu dindar bir ülke

Eşcinsel evliliklere rastlanmayan ve eşcinsellerin zaten büyük ölçüde ayrımcılığa hedef olduğu Nijerya'da böylesi bir yasaklamaya neden ihtiyaç duyulduğunun anlaşılamadığını belirtiliyor.

Koyu dindar bir ülke olan Nijerya'nın kuzeyinde çoğunlukla Müslümanlar, güneyindeyse yoğun olarak Hristiyanlar yaşıyor. Kuzeydeki 12 vilayette şeriat geçerli olmakla birlikte, yörelere göre değişen uygulamalara gidiliyor.

Nijerya Sosyo-Ekonomik Haklar ve Sorumluluk Projesi Başkanı Adetokunbo Mumuni, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen elektrik gibi temel altyapı ihtiyaçları yaşayan bir ülke açısından, söz konusu yasayı zaman kaybı olarak tanımladı; parlamento üyelerinin Nijeryalıların çoğunu ilgilendiren konular üzerinde odaklaşmalarını istedi. (BBC Türkçe)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24