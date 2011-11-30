Eşcinsel evliliğe 14 yıl hapis

T24 -

'Yardımları ve destekleri kendilerine kalsın'



Koyu dindar bir ülke

Nijerya'da eşcinsel evlilikleri özendiren ya da buna yardımcı olanların 10 yıl hapse mahkum edilmesini öngören yasada, eşcinsel kulüp çalıştıranlar ya da buralarda çalışanlarla, halk içinde eşcinsel ilişkilerini açıkça veya dolaylı şekilde belli eden çiftlerin de aynı süreyle hapis cezasına çarptırılması isteniyor.Tasarının, yasalaşmadan önce parlamentonun alt kanadında da benimsenmesi ve Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan tarafından imzalanması gerekiyor.İngiltere Başbakanı David Cameron, daha önce, eşcinsel haklarını tanımayan ülkelere yardımların durdurulmasının düşünülebileceğini söylemişti.Nijerya senatosu başkanı David Mark, bugün yasanın ele alındığı oturum sırasında, "Bizim değerlerimiz, bizimdir" dedi; "Sırf kendi değerlerimize bağlı kalmak istememiz yüzünden bir ülke bize yardım yapmayı veya destek vermeyi reddediyorsa, yardımları ve destekleri kendilerine kalsın" diye devam etti.Söz konusu yasa tasarısının ele alındığı geçen ayki oturum sırasında, eşcinsel eylemciler parlamento önünde protesto eylemi düzenlemiş, tasarının temel insan haklarını ihlal ettiğini belirterek yasalaştırılmasından vazgeçilmesini istemişlerdi.Eşcinsel evliliklere rastlanmayan ve eşcinsellerin zaten büyük ölçüde ayrımcılığa hedef olduğu Nijerya'da böylesi bir yasaklamaya neden ihtiyaç duyulduğunun anlaşılamadığını belirtiliyor.Koyu dindar bir ülke olan Nijerya'nın kuzeyinde çoğunlukla Müslümanlar, güneyindeyse yoğun olarak Hristiyanlar yaşıyor. Kuzeydeki 12 vilayette şeriat geçerli olmakla birlikte, yörelere göre değişen uygulamalara gidiliyor.Nijerya Sosyo-Ekonomik Haklar ve Sorumluluk Projesi Başkanı Adetokunbo Mumuni, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen elektrik gibi temel altyapı ihtiyaçları yaşayan bir ülke açısından, söz konusu yasayı zaman kaybı olarak tanımladı; parlamento üyelerinin Nijeryalıların çoğunu ilgilendiren konular üzerinde odaklaşmalarını istedi. (BBC Türkçe)