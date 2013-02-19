Eşcinsel çiftlerin evlat edinme hakkı için önemli karar

Federal Anayasa Mahkemesi eşcinsel çiftleri ilgilendiren önemli bir karar aldı. Yüksek Mahkeme, Almanya'da eşcinsel çiftlerin evlat edinme imkânlarını kısıtlayan yasanın anayasaya aykırı olduğunu açıkladı.

Federal Anayasa Mahkemesi eşcinsel çiftleri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, Almanya'da eşcinsel çiftlerin evlat edinme imkânlarını kısıtlayan yasanın anayasaya aykırı olduğu açıkladı.

Karlsruhe'de bulunan Anayasa Mahkemesi bugüne kadar kademeli benimseme olarak nitelendirilen yasağı eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, sözkonusu kararın, eşcinsel çiftlerden birisinin çocuk edindikten sonra diğerinin de başka bir çocuk edinmek istemesi üzerine alındığı belirtildi.

Almanya'da eşcinsel ailelerin çocuk edinebilmelerine mahkeme karar veriyor.

Türkiye’den iddia

Öte yandan Türkiye’de TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “Avrupa'da Türk kökenli ailelerinden alınarak eşcinsel çiftlere evlatlık olarak verilen göçmen çocuklarına” ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Üstün, “bazı iddialara göre Avrupa'da bu tanıma giren 5 bin çocuğun bulunduğunu” söylemişti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bu konuda somut bir vakaya dair isim, kurum ve karar tarihlerine yer verildi.

YTB açıklamasında, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan ''Gençlik Daireleri''nin aileleri tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla çocukları koruma altına aldığı hatırlatılarak, uygulamaların aile bütünlüğünü ortadan kaldırdığı iddiası dile getirildi.