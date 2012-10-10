Eşcinsel çift öpüştüğü için konserden atıldı!

Dünyaca ünlü LMFAO grubunun Cumartesi günü Maçka Küçükçiftlik Çiftlik Parkı’nda verdiği konserde, eşcinsel bir çiftin öpüşmesi bazı izleyicilerin şikayetlerine yol açtı. Şikayetin iletildiği güvenlik görevlileri, eşcinsel çifti konser alanından çıkarıldı.

Maçka Küçükçiftlik Çiftlik Parkı’nda bir grup izleyicinin eşcinsel bir çiftin öpüşmesini şikayet etmesi ardından güvenlik görevlileri çifti konser alanından çıkardı. Habervesaire.com adresinden İpek Gündüz’ün kaleme aldığı yorum analiz şöyle:

Her gün bir kaç kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğü, bir o kadarının cinsel saldırıya maruz kaldığı bir ülke burası. Dayak zaten sıradan bir olgu haline gelmiş durumda. Bu şiddet döngüsü çoluk çocuk demeden de sürüp gidiyor. Bir de eşcinsellere yönelik şiddet var elbette. Ya gırtlakları kesilerek öldürülüyorlar ya da en hafifinden dayakla kurtuluyorlar. Toplumsal linç histerisine kolayca kurban gidebileceklerinin örneğini daha bir kaç gün önce İstanbul Avcılar’da gördük. Avcılar Denizköşkler Mahallesi’ndeki site sakinleri ve çevre halkı, travestilerin fuhuş yaptıkları iddiasını öne sürerek yapacaklarının neler olabileceğini gösterdiler dünya aleme. Şimdilik sadece travestilerin sitelerinden atılmasını istiyorlar.

İşin içine seks, ahlak, toplumsal kurallar gibi kerameti kendinden menkul bir takım kavramlar girdi mi kimse önünde durmuyor. Duramıyor. Hatta bir şarkıcının kilibi bile ne kadar “hassas” vatandaşlarımıza sahip olduğumuzu kanıtlayabiliyor. Abartı değil. Cem Adrian’ın bir klibindeki görüntülerin mastürbasyon çağrışımı yaptığı, eşcinsellik içerdiğini düşünenler meseleyi sosyal medya gündeminde “tartıştı”. Tartıştı diyoruz ama pek de tartışma kültürü yoktu. “Klip yasaklansın” diyenler seslerini yükseltip durdu bilgisayarlarından. Anlayacağınız toplumun genelinde yayagın kabul gören kurallar, tutumların dışında bulunanlar en hafifinden ayıplanmayla başlayıp, toplumdan dışlanmaya daha kötüsü dayak ve ölüme kadar uzanan bir karmaşık yolun yolcusu oluyor.

Öpüşenler erkek çıkarsa!

Bu yolcuların en başında ise genel bir kabul edilmişlikle eşcinseller geliyor. Sözlüklerin “eşcinsellik korkusu” diye tanımladığı homofobi, ne yazık ki toplumun yaygın bir kesiminde görülüyor. Bu yüzdendir ki çevremizde çoğu insandan “eşcinsellik hastalıktır” sözünü duyuyor, gazetelerde bu uğurda kıyılan canları okuyoruz. Sosyo kültürel fark gözetmeden hayatın her alanında karşımıza çıkıyor homofobi.

Anlatacağım olay da bu tespitle ilgili. Maçka Küçükçiftlik Parkı'nda bir konser. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu eğlencenin,doruğuna çıkmış gençlerden oluşan bir izleyici kitlesi. Hoplayıp zıplayıp şarkılara eşlik edenler, içkilerini yudumlayanlar. Elbette sevgilisiyle öpüşüp koklaşanlar. Herkes kendi havasında. Ta ki öpüşen iki sevgilinin ikisi de erkek oluncaya dek... Sonra ne mi oldu? Buyrun.

Modern görünümlü ilkeller

Geçen cumartesi Maçka Küçükfitlik Parkı'nda Amerikalı elektro pop müzik grubu LMFAO’nun konseri vardı. 10 binin üzerindeki izleyici grubunun tarzları da en az grup kadar ilgi çekiciydi. Rengarenk kemik gözlükler takanlar, çizgili pantolonlar yırtık tişörtler içindeki farklı farklı saç stilleriyle binlerce genç. Arada çocuklarıyla konseri izlemeye gelen ebeveynler de vardı elbette. Ama çılgın dans figürleriyle her şarkıya eşlik edenler, içki içenler, kucak kucağa oturmuş sarmaş dolaş olmuş öpüşüp koklaşan çiftler konser alanını tıklım tıklım doldurmuştu.

Herkes kendi halinde eğlencenin tadını çıkarırken bir anda kalabalık konser alanında bir grup gençten oluşan bir halka oluşuverdi. Herkes aynı noktaya bakıyor, söyleniyordu. Aralarında kısa süre önce kendi sevgilisiyle öpüşenler de dahil olmak üzere herkes öpüşen eşcinsel bir çifti izliyordu. Çift, üzerlerine dikilen gözlere rağmen öpüşmeye devam ettikçe etraftan gelen “cık cık” sesleri de artmaya başladı. Hemen yanlarındaki heteroseksüel çiftlerin samimiyeti, öpüşmeleri hem kimsenin ilgisini çekmiyor kimse de “cık cıklamıyordu”. Bu modern görünümlü ilkellerin her birinin içinde bir ahlak zabıtası yaşıyormuş meğerse.

Hassas vatandaşlar işbaşında

Derken izleyici grubunun arasına iki güvenlik görevlisi peydah oldu. Belli ki “hassas vatandaşlar” bu “ayıba” sessiz kalamamıştı. Ait oldukları sosyo-kültürel çevrenin terbiyesinden olsa gerek, linç etmeye kalkmadılar. İlgilisine şikâyet yeterli görülmüştü. İlgilisi de gereğini yerine getirmeye kararlıydı. Eşcinsel çiftle güvenlik görevlileri arasında yaşanan tartışmaya yönelik sessizlik zaten işin varacağı noktayı özetliyordu. Öyle de oldu. Toplumsal normların dışına çıkan çiftimiz yaptığı ayıbın karşılığını konser alanı dışına çıkarılarak ödedi. Hemen yanımızda duran 20’li yaşlardaki genç ise arkadaşıma dönüp durumu özetledi: “Böyle şeyler Türkiye’de olmaz abi!”

Bu arada tüm hızıyla devam eden konserin ilerleyen bölümlerinde ne mi oldu? LMFAO çok bilinen “Sexy and i know it” (Seksi ve bunu biliyorum) şarkısını söylemeye başladı. Tam da bu şarkı çalarken sahnedeki grup üyelerinden biri kadın altı kişi şovlarına neredeyse çırılçıplak kalarak devam etti. Kısa süre önce duyulan “cık cık” seslerinin yerini alkışlar kaplamıştı. Herkes hoplayıp zıplayıp bu erotik şova kendince katıldı. En çok da “Türkiye’de neyin olup olmayacağına karar veren abi” eğlendi.