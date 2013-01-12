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Eşcinsel askerler savaşta görev alacak

TSK Disiplin Kanunu Tasarısı’na göre, eşcinsel ilişkide bulunmak TSK’dan ayırma sebebi fakat bu nedenlerle atılanlar savaş halinde görev alabilecek

12 Ocak 2013 20:36

Meclis Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilen yeni TSK Disiplin Kanunu Tasarısı’na göre kamuyonuda “DİSKO (Disiplin Koğuşu)” olarak bilinen oda hapsi cezası, tek istisna dışında barış zamanında kaldırılıyor.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, bu cezanın sadece karasuları dışında bulunan gemilerde işlenen disiplinsizlik hallerinde verilebilecek.

İffetsiz bir kimseyle evlenmek veya yaşamak, gayritabii mukarenette (eşcinsel ilişkide) bulunmak TSK’dan ayırma sebebi. Bu nedenlerle atılanlar, savaş halinde görev alabilecek.

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