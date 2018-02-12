Esat Canan'ın, 22,5 yıl hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2017 yılının Mayıs ayında Hakkari\'de gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP ve HDP eski milletvekili Esat Canan\'ın \'silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme\' suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Canan\'ın hendek ve barikatlara destek olduğu iddiasına karşılık söz hakkı alan avukatı Erdem Canan, müvekkilinin hendek ve barikat olaylarına karşı çıktığını belirterek, \"Zaten müvekkilimizin şu anda milletvekili olarak yeniden aday gösterilmemesinin nedenlerinden biri de takınmış olduğu tutum ve davranışlardır\" dedi.

CHP ve HDP eski Milletvekili Esat Canan\'ın 22,5 yıl hapis istemiyle, tutuksuz yargılanmasına Diyarbakır 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Davanın bugün görülen 2\'nci celsesine Esat Canan katılmazken, avukatı Erdem Canan hazır bulundu. Gelen evrakı okuyan Mahkeme Başkanı, 4 Nisan 2010 tarihinde Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen, terörist başı Abdullah Öcalan\'ın doğum günü etkinliğinde çekilen fotoğraftaki kişinin Esat Canan olup olmadığına ilişkin Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı\'ndan rapor gönderildiğini söyledi. Raporda, fotoğraftaki kişinin Esat Canan olabileceği belirtildi.

Söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, Canan\'ın Halfeti\'deki gösteriye katıldığına yönelik dosyada yer alan fotoğrafların kriminal incelemesi sonucunda, fotoğraftaki kişinin sanık olabileceğinin bildirildiğini, sanığın ise bunu kabul etmediğini kaydetti. Savcı, sanığın o tarihlerde Halfeti\'de olup olmadığının tespiti için, cep telefonunun nerede sinyal verdiğine ilişkin HTS kayıtlarının istenmesini talep etti.

Daha sonra konuşan Canan\'ın avukatı Erdem Canan, müvekkilinin Halfeti\'ye gitmediğini belirterek, \"Aynı zamanda aşiret reisi olması ve haricen koruma tedbirlerinin alınmış olması sebebiyle biz de bunu biliyoruz. Gerekirse söz konusu dönem hangi telefonu kullandığını bildirelim ve HTS kayıtlarına bakılsın. Müvekkilim, 12 tanık dinlenmesini talep etmektedir. Bu kişiler arasında dönemin ilçe Kaymakamı, STK temsilcileri, eski Milletvekili ve kanaat önderleri de vardır. Bu şahıslar müvekkilimizin hendek, barikat döneminde bu duruma nasıl karşı çıktığını gayet iyi bilmektedir. Bizim baskıyla beyanda bulunduracağımız kişiler değillerdir. Zaten müvekkilimizin şu anda milletvekili olarak yeniden aday gösterilmemesinin nedenlerinden birisi de takınmış olduğu tutum ve davranışlardır. Müvekkilimiz daha önce ANAP, CHP vekillikleri de yapmıştır. Kendisinin yalnızca bir siyasi partiye mensup olduğunu söylemek bizce doğru olmayacaktır. Konut olarak kullandığı yerlerde herhangi bir suç unsuru çıkmamıştır.Yüksekova Karlı köyünde ele geçirildiği belirtilen ve yasaklı olduğu söylenen dokümanlar müvekkilimize ait değildir. Müvekkilimiz aşiret reisidir\" dedi.

CANAN\'IN HENDEK OLAYLARINDAKİ TAVRI TANIKLARA SORULACAK

Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Canan hakkındaki yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. TBMM Başkanlığı\'ndan Esat Canan\'ın 2011 yılında, Hakkari Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde, kayıtlı bulunan cep telefonu numaralarının istenmesine karar veren Mahkeme, bunun ardından Canan\'ın 4 Nisan 2010 tarihindeki baz istasyonu kayıtlarının istenmesine hükmetti. Canan\'ın kendi cep telefonunun baz istasyonu kayıtlarının da istenmesine hükmedilen kararda, \"Belirtilen tanıkların açık kimlik ve adres bilgileri bildirildiğinde savunma doğrultusunda bölgede gerçekleşen barikat, hendek olayları sırasında sanığın takınmış olduğu tutum ve davranışların ne olduğu, bu konuda devlet idarecilerine yardımcı olup olmadığı konusunda beyanlarının tespiti için ilgili adres mahkemelerine talimat yazılmasına karar verildi\" denildi.

İddianamede, Esat Canan\'ın Demokratik Toplum Kongresi\'nin Daimi Meclis, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve Diplomasi Komisyonu\'nda yer aldığı belirtilerek, şüphelinin 2011 - 2013 yılları arasında DTK içinde faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi. Canan\'ın, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın 4 ayaklı paradigmasının 3\'üncü ayağını oluşturan Demokratik Toplum Kongresi\'nin, sözde demokratik özerkliği inşa etmek amacıyla örgütsel çalışmalar için kullandığı Diyarbakır Belediyesi Konuk Evi\'ne birçok kez gelip gittiğini belirten savcı, şüphelinin 2011-2012 yılları arasında 6 kez DTK toplantılarına katıldığını ve 9 kez bu toplantılarda adının geçtiğini kaydetti. Canan\'ın 2010 - 2012 yılları arasında terör örgütü propagandasına dönüşen 4 eylemde yer aldığını belirten savcı, şüphelinin Hakkari\'de bulunan evinde yapılan aramada terör örgütü propagandası içeren ve hakkında toplatılma kararı verilen kitap ve dökümanlar bulunduğunu kaydetti.