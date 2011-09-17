-Esas kriz AB ile Türkiye arasında olur LEFKOŞA (A.A) - 17.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kıbrıs müzakereleri olumlu sonuçlanmaz ve Avrupa Birliği de (AB) dönem başkanlığını 2012'de Kıbrıs Rum kesimine verirse, esas krizin AB ile Türkiye arasında olacağını belirterek ''Çünkü biz AB ile ilişkilerimizi donduracağız'' dedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, KKTC'den ayrılmadan önce Bayrak Radyo Televizyonunda canlı yayına katılarak soruları yanıtladı. Atalay, Kıbrıs Rum kesiminin 2012'de AB dönem başkanlığının ''kriz anı'' olarak nitelendiğinin hatırlatılarak, görüşünün sorulması üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC'yi ziyaretinde konuyu gündeme getirdiğini anımsatarak, şunları söyledi: ''Kuzey Kıbrıs için daha büyük bir kriz beklemiyoruz. Belki oradaki, eğer müzakereler olumlu sonuçlanmazsa ve AB de dönem başkanlığını Güney Kıbrıs'a verirse, esas kriz Türkiye ile AB arasında olacaktır. Çünkü biz AB ile ilişkilerimizi donduracağız o zaman. Bu açıklamamızı yaptık, hükümet olarak bu kararımızı verdik. Bizim AB ile ilişkilerimize büyük bir sekte vuracaktır bu. Tabi hata en başta, buradaki sorunlar çözülmeden Kıbrıs Rum tarafının AB içine alınması, o kendi tercihleri ama AB'yi de felce uğrattı o. Halen o huzursuzluk devam ediyor.'' Konuştuğu her konunun hükümet bakışı olduğunu belirten Atalay, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye ve KKTC'nin tercihin Annan Planı'nda bu yana değişmediğini kaydederek, şunları söyledi: ''Burada, adil, iki tarafı da memnun eden bir anlaşmanın olması, bu adada barış içinde huzurla yaşanması... Dileğimiz bu. Biz, bu müzakerelerin başarılı olması için, yani şu anda Kuzey Kıbrıs'ın liderliğini yapan Sayın Eroğlu'nun görüşmelerini sonuna kadar destekliyoruz. Onun verimli gitmesi için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. Türkiye'nin önceliği budur.'' Kıbrıs'da ''bir adım önde olma'' ilkesinden vazgeçmediklerini ifade eden Atalay, gerginlikle Kıbrıs müzakerelerinin aksamasını istemediklerini söyledi. Ziyaretinde, ekonominin özel bir ağırlığı olduğunu ifade eden Atalay, ''Burada memnuniyetle şunu gördüm; KKTC artık kabuğunu kırmıştır ve çok iyi bir ekonomik performansa doğru gidiyor'' dedi. 'Mersin Gümrüğü'nde insan ve mal geçişiyle ilgili yaşandığı belirtilen sorunlar için çalışma yapılacağını da belirten Atalay, ''Türkiye'nin kapısı hiç kapalı olmaz. Kuzey Kıbrıs bizim bir parçamız. Türkiye daima Kuzey Kıbrıs'ın yanında. İster Rumlarla anlaşma olumlu sonuçlansın, ister sonuçlanmasın daima Türkiye Kuzey Kıbrıs'ın yanında'' dedi.