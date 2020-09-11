Esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 18.9 ile inşaatta

Esas iş gelirlerinin sektörel ayrımında en yüksek yıllık ortalama gelir 2019 yılında en çok yüzde 18.9 ile inşaat sektöründe arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerine göre, en yüksek yıllık ortalama gelir 37 bin 169 lira ile hizmet sektöründe, en düşük yıllık ortalama gelirin ise 21 bin 807 lira ile tarım sektöründeydi.

Ücretli maaşları yüzde 13.9 arttı

Bir önceki yıla göre; yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 18.9 ile inşaat sektöründe gözlenirken, bunu yüzde 14.8 ile tarım sektörü izledi. Diğer taraftan hizmet sektöründe yüzde 12.5, sanayi sektöründe ise yüzde 12.0 artış oldu.

Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla işverenlerde 95 bin 495 lira, ücretli maaşlılarda 34 bin 286 lira, kendi hesabına çalışanlarda 27 bin 127 lira ve yevmiyelilerde 14 bin 769 lira olarak hesaplandı.

2019 yılında bir önceki yıla göre en yüksek artış yüzde 13.9 ile ücretli, maaşlı çalışanlarda en düşük artış ise yüzde 8.2 ile işverenlerde oldu.