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'Tutuklu vekillerin tahliye edilmemesi hak ihlaliydi'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 'Balbay'ın tazminat talebi olduğu için tazminat kararı verdik, 4 bin TL verince bu iş bitecek diye bir değerlendirme yok' dedi

05 Aralık 2013 11:08

Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay kararını değerlendirdi. Kılıç, dünkü Balbay kararıyla ilgili, "Bu noktadan sonra hapisteki tüm milletvekillerinin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekir. Yeni bir hukuki işlem yapılmak zorunda. Zaten esas hak ihlali bu kişilerin milletvekili seçildiği Haziran 2011'de tahliye edilmemiş olmalarıydı" dedi.

 

'5 bin lira verince bu iş bitmez'

 

Anayasa Mahkemesi'nin 5 yıldır tutuklu olan Mustafa Balbay için "5 bin lira tazimnat"a hükmetmesi akıllara, "5 bin lira ödenince Balbay'ın mağduriyeti giderilecek mi?" sorusunu getirdi. Posta gazetesi'nden Candaş Tolga Işık, bu soruyu Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a sordu. İşte yanıtı: "Balbay'ın tazminat talebi olduğu için bu kararı verdik. 4 bin TL verince bu iş bitecek diye bir değerlendirme yok."

 

'Hak ihlali düzeltilecek'

 

"Biz hem tazminat verilecek hem de hak ihhali düzeltilecek diyoruz. Anayasa Mahkemesi bu konudaki gerekçeli kararını Mustafa Balbay için İstanbul'da tutukluluk ve mahkumiyet kararını alan yerel mahkemeye ve Yargıtay'a gönderecek. Bu noktadan sonra hapisteki tüm milletvekillerinin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekecek."

Mustafa Balbay, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuruda "Milletvekili dokunulmazlığım ihlal edildi" diyordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bununla ilgili olarak çok önemli bir uyarı yaptı: "Şu kadarını söyleyebilirim: esas ihlal milletvekili seçildikleri Haziran 2011'den itibaren bu kişilerin tahliye edilmemiş olmalarıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla yeniden hukuksal işlem yapmak zorunlu olmuştur."

 

'Gerekçeli karar beklenecek'

 

"Anayasa Mahkemesi'ne göre, bu kişiler milletvekili seçildiği andan itibaren serbest kalmalıydı." Bundan sonra gözler gerekçeli kararın açıklanmasının ardından İstanbul'daki yerel mahkemenin ve Yargıtay'ın yapacağı işlemde. Mustafa Balbay'ın dışında MHP'den Engin Alan ve BDP'den 5 milletvekili halen hapiste bulunuyor."

 

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