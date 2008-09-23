Esameyi bırak ambluansa bak!





Süper Lig'in üçüncü haftasında Bursaspor'u 3-1 yenen Sivasspor'un, esame listesinde yaptığı iddia edilen hata, kafalarda soru işareti bıraktı.







14 Eylül'de oynanan karşılaşmada yönetmelikler gereği zorunlu kılınan 'altyapıdan 86 doğumlu ve altında oyuncu bulundurma' kuralına uymadığı bildirilen Kırmızı-Beyazlılar, statünün yanlış yorumlandığı konusunda ısrar ediyor.



Konuyu yakından takip eden Bursaspor camiası ise Futbol Federasyonu'ndan Yiğidolar'ın 3 puanının silinmesi yönünde bir karar çıkmasını bekliyor. Ligde geçen sezon oynanan Beşiktaş-Trabzonspor ve G.Bibirliği-Bursaspor mücadelelerinde benzer hadiseler yaşanmış, olaylar 'skandal olarak' yorumlanmıştı.



Beşiktaş ve Bursa'nın galip geldiği maçların sorgulanmasına yol açan talimat, spor kamuoyunun da tepkisini çekti. Karışıklığa ve farklı yorumlara sebebiyet veren, '18 kişilik kadroda, kulüpte iki yıl tescilli oynayan 86 doğumlu oyuncuya yer verilmesi' zorunluluğu, futbol müsabakalarında asıl üzerinde durulması gereken birçok detaydan daha önemsiz.



Federasyonun, maçın gidişatını etkilemeyecek bir futbolcunun esame listesinde yer almasından dolayı haklı kazanılmış 3 puanı tartışılır hale getiren statü, kanun ve talimatları tartışmaya açıldı. Bir futbol maçında sahada doktor bulundurmayan takıma sadece bin YTL para cezası verilirken, yine aynı şekilde stada itfaiye getirmeyen kulübün cezası ihtarla geçiştiriliyor. Türkiye'nin birçok stadında ambulans dahi bulunmuyor. Futbolcu sağlığı açısından son derece önemli olan bu ayrıntılar, göz ardı ediliyor. Ama Sivas'ın 3 puanı geçen sezon pilot takımı Anadolu Üsküdar'da oynayan 20 yaşındaki İzzet Affetmez'i Bursa maçında ilk 18'e aldığı ve İzzet'in 'aynı kulüpte 2 yıl tescil' zorunluluğunu yerine getirmediği gerekçesiyle tartışılıyor.



