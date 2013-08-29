Esad'ın 'Türkiye sınırındaki petrol kuyularını PYD'ye teslim ettiği' iddia edildi

PYD'nin Suriye yönetimiyle yaptığı anlaşma kapsamında petrol kuyularının korunması için El-Kaide tabanlı El Nusra örgütüyle çatışmaya girdikleri öne sürüldü.



Radikal gazetesinde yayımlanan haberde, Kuzey Irak'taki 'Denge Azad' isimli internet sitesinin yine Kuzey Irak'ta yayınlanan Bas gazetesinin açıkladığı belgelere ve haberler dayanak gösterilerek PYD'nin Şam hükümeti ile imzaladığı iddia edilen anlaşmanın ayrıntılarına yer verildi.



Yayımlanan belgelerde, PYD’nin Türkiye sınırına paralel uzanan bölgedeki petrol kuyularını bir miktar para karşılığında koruduğu yer aldı. Bas gazetesinin yayınadığı belgelerin altında, Suriye Hükümeti Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Teysir Ze’bi imzasının bulunduğu, Suriye Petrol Bakanı’ndan bu belge ışığında Kürt bölgelerindeki petrol kuyularının PKK-PYD güçlerinin korumasına verildiği ve bu anlaşma çerçevesinde adımlar atılması istendiği yer aldı.

PYD sınır ve kuyuları kontrol ediyor

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin kurucularından Ömer Şehmuz belgeleri değerlendirirken, PYD ve El Nusra arasındaki çatışmaların, petrol kuyuları ile Türkiye ve Irak sınırlarının kontrolünü sağlamayı amaçladığını söyledi. Şehmus, Cibsiye ve Deyrzor petrol kuyularından çıkarılan petrolün El Nusra cephesi, Rimelan ve Til Koçer’deki petrol kuyularından çıkarılan petrolün ise PYD tarafından satıldığını anlattı.

Petrol satışında PYD'ye destek

Suriye Hükümetinin bilgisi dahilinde PYD’nin petrolü satarken Suriye Petrol Şirketi’nin, örgüt üyelerine teknik destek sağladığı iddia edildi. Gazetede yer alan belgelerde, Irak Petrol Bakanlığı yetkililerinden Sait Hinedî’nin 2012 yılında Suriye Bakanlar Kurulu’na gönderdiği resmi bir yazı ile Suriye’nin kuzey kesimindeki Kürt bölgesindeki petrol kuyularının güvenliğinin PKK’ya devredilmesi gerektiği, ayrıca daha önce yine örgüt ile imzalanan petrol kuyularının güvenliği anlaşmasının yenilenmesi gerektiği yer aldı.



Suriye Petrol Bakanlığı ve Suriye Petrol şirketi arasındaki toplantı tutanağının dışında yayınlanan başka bir belgede Türkiye sınırındaki Haseki İlçesi'nin güvenlik durumu ve buradaki petrol kuyularına yönelik saldırıların ele alındığı ve bu sorunun çözümünün de yine PKK’ya ve onun kolu PYD’ye bırakıldığına dair karar verildiği ifade edildi.

"Suriye bayrağını indirin”

Yayınlanan belgelerdeki bir maddede Suriye Başbakanı’na bir mektup gönderilerek Til Edes’teki tüm petrol istasyonlarından Suriye devletinin bayrak ve sloganlarının kaldırılması, bunun yerine PKK’nın bayrak ve sloganlarının asılması, ayrıca Haseki’deki petrol sahaları yönetiminden de çalışmalarını rutin sürdürmeleri için Til Edes’deki petrol istasyonları çalışanlarının isimlerini PKK yöneticilerine göndermeleri istendi.

'Akaryakıtı PKK'den alın'

Ayrıca daha önce imzalanan anlaşmalar kapsamında bölgede güvenlik boşluğunun olmaması için Petrol Bakanlığı ve Suriye Petrol Şirketi mali sorumlularından Haseki’deki petrol sahaları yönetimine yazı gönderilerek bu sahaların PYD-PKK tarafından korunmaya devam edileceğinin yazıldığı ileri sürüldü.



PKK-PYD güçlerinin Suriye’de devam eden motorin sorununun giderilmesi amacıyla Haseki’deki petrol sahalarında mazot üretimi için hazırlık yaptığı, toplantıda Petrol Bakanlığı'ndan da Ye’rubiye sınırına gönderilmesi amacıyla PKK güçlerinden akaryakıt satın alınmasının istendiği iddia edildi.

'7 YGL'liyi Suriye Petrol şirketine aldın'

Yayınlanan ‘Şubat 2013’ tarihli başka bir belgede, Suriye Petrol Şirketi Ticari İşler Müdürü Dr. Hasan Hesen tarafından Haseki Petrol Sahaları yönetimine gönderilen acil bir faks ile Haseki’deki petrol kuyuları güvenliğinin PYD güçlerine verildiği yazıldı. PYD'nin silahlı kanadı YPG temsilcisi Muhammed İbrahim Muhammed imzalı Ocak 2013 tarihli başka bir belgede ise petrol sahaları güvenliğinde çalışan 7 YPG üyesinin adı verilerek bu kişilerin Suriye Petrol Şirketi tarafından istihdam edilmesi önerildi.



Geçen Ocak ayında Suriye Petrol Şirketi Genel Müdürü Ömer Hemed imzalı resmi bir yazı Suriye Petrol Bakanlığı'na gönderilerek Haseki ve Kiratşok, Siweydiyat, Se’de, Zarye, Elyan ve Babas bölgelerindeki petrol sahalarının güvenliğinin sağlanması için YPG ile anlaşma imzalanmasına onay verilmesi istendi. Resmi yazıda ayrıca Suriye Petrol Bakanı'ndan petrol sahalarını koruyan birliklerden vergi alınmaması istendi. Bu yılın Ocak ayında Suriye Petrol Şirketi, Suriye Petrol Bakanlığının Haseki’deki petrol sahalarını koruyan PYD üyelerinden vergi alınmaması yönündeki talebini onayladığını duyurdu.