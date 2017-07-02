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Dünya

Esad'ın portresi ilk kez Suriye parası üzerinde

Yeni banknot, 4 dolar değerinde

02 Temmuz 2017 22:43

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2 bin Suriye Poundu'nun piyasaya sürülmesini onayladı. Böylelikle, Beşar Esad'ın portresi ilk kez bir Suriye banknotunda yer alacak.

Sputnik’te yer alan habere göre, Esad, uzun süredir kullanıma girmesi planlanan, ancak ülkedeki mevcut koşullar nedeniyle ertelenen 2 bin Suriye Poundu'nun kağıt banknot olarak piyasaya sürülmesine ilişkin kararı onayladı.

Bugünden itibaren kullanıma girdiği açıklanan 2 bin Suriye Poundu'na ilişkin açıklama yapan Suriye Merkez Bankası Müdürü Duraid Durgham, Beşar Esad'ın portresinin yer aldığı banknotun yıllar önce basılan yeni banknotlar arasında olduğunu ancak, 'savaş koşulları ve kur dalgalanmaları' nedeniyle piyasaya sürülmesinin ertelendiğini ifade etti.

Yeni banknotun, mevcut kurlara göre ortalama 4 dolar değerinde olacağı kaydedildi.

Suriye'de daha önce de, 2010 yılında hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın portresi ülkedeki bin Suriye Poundu'nun üzerinde yer alması kararlaştırılmıştı. Söz konusu bin Suriye Pound'u halen Suriye'de kullanım dahilinde.

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