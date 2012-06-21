Esed'in pilotu uçağıyla Ürdün'e kaçtı!

Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı bugün öğle saatlerinde Ürdün'ün kuzeyinde askeri bir havaalanına indi. Muhalifler, pilotun Ürdün'den sığınma talebinde bulunduğunu iddia etti.

Suriye Hava Kuvvetlerine ait MIG 21 tipi savaş uçağı, Ürdün'ün kuzeyinde bir askeri havaalanına indi. Ürdün, Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının ülkenin kuzeyinde bir askeri havaalanına acil iniş yaptığını doğruladı.

Suriyeli muhalifler, pilotun Ürdün'den sığınma talebinde bulunduğunu iddia ederken, Suriye devlet televizyonu, hava kuvvetlerine ait bir uçakla bağlantının kesildiğini açıklamakla yetindi.

Ürdünlü bakan doğruladı

Ürdün Enformasyon Bakanı Semih el-Muayete, Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının, Suriye-Ürdün sınırı yakınındaki Kral Hüseyin Askeri Havalanı'na acil iniş yaptığını belirtti. Bakan el-Muayete, pilotun sığınma talebinde bulunduğunu ve sorgusunun devam ettiğini söyledi. Pilotun, uçaktan çıkmadan önce apoletlerini söktüğü de öğrenildi.

Muhaliflerin iddiası

Suriye Ulusal Konseyi'nden yapılan açıklamada da, Suriyeli bir pilotun Ürdün'e kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunduğu iddia edildi.

Yardımcı pilot da sığındı

Suriye devlet televizyonu ise, Yüzbaşı Hasan el-Hamade'nin kullandığı uçakla iletişimin kesildiğini açıklamıştı. El Cezire televizyonuna konuşan yetkililer ise, Suriyeli pilot Hasan el-Hamade'nin, 4 savaş uçağının Deraa kenti üzerindeki keşif uçuşu sırasında ekipten ayrılarak Ürdün'deki askeri havaalanına indiğini, yüzbaşıyla birlikte uçaktaki yardımcı pilotun da sığınma talebinde bulunduğu belirttildi.

Suriye'de yaklaşık 16 aydır devam eden şiddet olaylarında, ilk kez bir subay savaş uçağıyla kaçıyor.