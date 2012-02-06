Esad’ın ordusu bu ay dağılır!

T24-

‘Çıldırmış haldeler’



Kosova örneği

Ordunun sadece üçte biri savaşabilir halde

Esad kandil duasında

Saldırı ‘muhalefetin oyunu’ iddiası

Vatan'ın haberine göre, 37 yıldır görev yaptığı Suriye ordusundan kaçarak, Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı en sert silahlı direnişi yürüten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarına geçen Tuğgeneral Mustafa el Şeyh, Şam yönetimi için süre biçti. Kasım sonunda ordudan ayrılıp Türkiye’ye kaçan General Şeyh, İngiliz Sunday Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada “Suriye ordusu çökmek üzere” iddiasında bulundu.Şeyh, “Ordunun şubatta dağılması kaçınılmaz. Personel kısıtlı. Öyle ki geçen yıl 15 Mart’taki seviyenin yüzde 65’ini bile oluşturmuyor. Malzemeler yeterli değil. Suriye ordusunun savaşa hazır olma seviyesi donanım açısından yüzde 40, personel açısından ise yüzde 32’dir. Eksikleri şabiha (doğrudan Esad’a bağlı özel güçler) ve Alevilerden tamamlamaya çalışıyorlar ama bunun bir aydan fazla devam etmesi mümkün değil” dedi. Şeyh, “Ordudan ayrılmadan önce vicdanımla hesaplaştım. Humus’ta askerlerin genç bir geline cinsel tacizde bulunmaları bardağı taşıran damla oldu. Ordu çıldırmış bir ölüm makinesine döndü. İki hafta içinde çözüm bulunmazsa tüm bölge alev alacaktır” diye konuştu.Suriyeli general, “Uçuşa kapalı saha ve insani koridor gibi yöntemlerin artık işe yaramayacaktır. Artık zaman yok. Rusya’nın vetosu sebebiyle BM dışında bir dış müdahale talep ediyoruz. Kosova ya da Fildişi Sahili’ndeki gibi bir destek bekliyoruz” dedi.Esad’ın ordusunun durumu hakkında geniş bilgiye sahip olduğu belirtilen general Şeyh, ordunun yalnızca üçte birinin operasyon yapabilmeye hazır olduğunu söyledi. El Şeyh “Görev başındaki ordu mensupları büyük bir moral çöküntüsü yaşıyor. Sünni askerler orduyu terk etme eğiliminde... Birçoğu ise görevlerinden alınmış durumda. Bu faktörler ordu içinde çözülmeye neden oluyor. Şu anki durum son derece tehlikeli. Suriye rejiminin infilak etmesi nükleer bir patlama gibi bütün bölgeyi sarsar“ diye konuştu.Kandil gecesi Humus’ta Suriye ordusu tarafından yapıldığı iddia edilen katliamın ardından büyük tepki çeken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün Şam’daki bir camide ortaya çıktı. El Revda Camisi’ne giden Esad vaazı dinledikten sonra cemaatle birlikte namaz kıldı. Namazın ardından “Suriye ordusunun başarılı olması için” dua edildi.Suriye’nin Humus kentinde önceki gece düzenlenen saldırılarda en az 300 kişinin ölmesinden sorumlu tutulan Esad yönetimi tüm dünyanın büyük tepkisini çekti. Ancak Şam yönetimi ve Esad yanlıları bu olayın muhaliflerin bir komplosu olduğunu iddia ediyor. Resmi haber ajansı SANA, “ordunun Humus’a yaklaşmadığını ve bu iddiaların muhalifler tarafından ortaya atıldığını” öne sürdü. Dün Esad yanlısı internet sitelerinde de şu sorular yöneltildi:- Yayınlanan görüntülerde havan topu saldırısında öldüğü öne sürülen bazı cesetler gösteriliyor. Ancak cesetler üzerinde gözle görülür bir hasar yok. Oysa havan topuyla ölen kişinin cesedinde büyük hasar oluşur.- Tana El Muhammed adlı Humuslu bir kadın görüntülerde 17 gün önce kaçırılan oğlunun cesedini teşhis etti. Humuslu Halid El Çelebi ise halka ateş açan üniformalı bazı kişileri tanıdığını, bunların muhalif eylemlere ktılan Humuslular olduğunu söyledi.- BM Güvenlik Konseyi’ndeki kritik oylamaya saatler kala, üstelik kandil gecesi Esad’ın böyle bir katliama onay vermiş olmasının hiçbir gerekçesi yok.