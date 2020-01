Esad'ın oğlu: Babam hakkında söylenenler gerçeği yansıtmıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 15 yaşındaki oğlu Hafız Esad, Suriye'de olup biten tüm korkunç olaylara tanık olduğunu ifade etti. Hafız Esad "Babamın nasıl bir insan olduğunu biliyorum. İnsanlar onun hakkında birçok şey söylüyor, ama çoğu kör. Söyledikleri gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Matematik Olimpiyatları'na katılmak için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gelen ve O Globo gazetesine konuşan Hafız Esad "Ülkemde olan tüm korkunçlukları yaşıyor ve görüyorum. Halk ve hükümet, işgalcilere karşı birleşmiş durumda" dedi.

