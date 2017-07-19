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Dünya

Esad'ın oğlu: Babam hakkında söylenenler gerçeği yansıtmıyor

Esad'ın üç çocuğundan biri olan Hafız Esad'ın bir kız, bir de erkek kardeşi var

19 Temmuz 2017 17:55

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 15 yaşındaki oğlu Hafız Esad, Suriye'de olup biten tüm korkunç olaylara tanık olduğunu ifade etti. Hafız Esad "Babamın nasıl bir insan olduğunu biliyorum. İnsanlar onun hakkında birçok şey söylüyor, ama çoğu kör. Söyledikleri gerçeği yansıtmıyor"  dedi.

Matematik Olimpiyatları'na katılmak için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gelen ve O Globo gazetesine konuşan Hafız Esad "Ülkemde olan tüm korkunçlukları yaşıyor ve görüyorum. Halk ve hükümet, işgalcilere karşı birleşmiş durumda" dedi.

“Babamın nasıl biri olduğunu biliyorum”

Babasına 'diktatör' dendiğinde ne hissettiği sorulan Hafız Esad "Babamın nasıl bir insan olduğunu biliyorum. İnsanlar onun hakkında birçok şey söylüyor, ama çoğu kör. Söyledikleri gerçeği yansıtmıyor" yanıtını verdi.

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hafız esadbeşar esadSuriye
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