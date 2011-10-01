Esad’ın malvarlığı dondurulacak

T24 - Suriye lideri Beşar Esad’ın Türkiye’de bulunan yaklaşık 500 milyon dolarlık hesabının dondurulacağı öne sürüldü.



Reform çağrılarına kulak tıkayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için yeni önlemler alınıyor.



Sabah gazetesinde yer alan haberine göre; Türkiye, hava, kara ve deniz sahalarını kapatmasının ardından, yaptırımın ikinci adımını atacak. Ankara, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Türkiye'deki mal varlığını bloke etmek için bir çalışma başlattı.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Suriye ile bankacılık işlemlerini dakika dakika takip ederken, Esad ve ailesi ile bağlantılı şirketleri de izlemeye aldı.



Yaptırım çerçevesinde Esad rejimine yakın bazı yetkililere de seyahat yasağı getirilecek. Merkezi Kayıt Kuruluşu'na göre Suriyeli bazı işadamlarının Türkiye'de önemli miktarda hesabı bulunuyor.



Ticari sır kapsamında olduğu için Esad ve ailesinin malvarlığına ilişkin bilgi verilmiyor. Ancak uluslararası basında çıkan haberlere göre Esad'ın Rusya'da 2 milyar dolar, Türkiye'de ise 450-500 milyon dolar arası parası bulunuyor.



BM'den ambargo kararı çıkması durumunda Esad'ın Türkiye'deki malvarlıkları da dondurulacak. Yaptırımlar, Esad yönetimi ile bağlantılı bazı isimlere seyahat yasağı getirilmesini de kapsayacak.



Birleşmiş Milletler'in (BM) ambargo kararı olmamasına karşın, ABD ve Avrupa bankalarının birçoğu Suriye ile bankacılık işlemlerini durdurdu. Türkiye'deki yabancı bankalar da 15 Ağustos'ta Suriye ile işlemlerini dondurdu.



Türkiye'deki kamu bankaları ise Türk firmaların alacaklarının tahsili için işlemlere devam ediyor. Suriye bağlantılı şirketler izlemeye alındı, hesap hareketleri anlık takip ediliyor. Bu şirketlerin Esad ve ailesi ile bağlantısı olup olmadığı inceleniyor.