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Dünya

Esad'ın kuzeni İsviçre'deki parasını kurtardı CENEVRE (A.A)

10 Şubat 2012 00:09

-Esad'ın kuzeni İsviçre'deki parasını kurtardı CENEVRE (A.A) - 09.02.2012 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bir kuzeni, bankadaki 4 milyon doları üzerindeki bloke kararını kaldırttı. Hafız Mahluf'un İsviçre'deki bankalarda bulunan parası üzerindeki bloke kararına karşı açtığı davayı kazandığı bildirildi. İsviçre mahkemesinin, paranın dondurulmadan önce yapılan bir emlak anlaşmasına bağlandığına hükmettiği ve bloke kararını kaldırdığı belirtildi. İsviçre Yüksek Mahkemesinin geçen ay Hafız Mahluf lehine karar aldığı ancak bilginin bugün internetteki bir haber sitesinde yayımlandığı bildirildi. Hafız Mahluf'un adı, Suriye'deki şiddet olayları nedeniyle İsviçre hükümetinin uygulamaya koyduğu yaptırım listesine eylül ayında eklenmişti. İsviçre, aralarında Esad'ın da bulunduğu üst düzey Suriyeli yetkililerin yaklaşık 55 milyon dolarlık banka hesabını dondurdu.

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