'Esad'ın kimyasallarına Alman desteği'



'Süddeutsche Zeitung' ve Kuzey Almanya Radyo-Televizyon Kurumu'nun (NDR), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) ait verilere dayandırdıkları haberlerinde, Alman şirketleri hakkında ciddi suçlamalar gündeme getirildi.

OPCW tarafından hazırlanan bir belge, 1982 – 1993 yılları arasında Alman şirketlerince Suriye yönetimine satılan malzemeleri listeliyor. Uzmanlara göre Suriye kimyasal silah programını 1980'li yıllarda geliştirdi.

Satış listesinde kimyasal silah üretiminde kullanılan kontrol üniteleri, pompalar, kontrol sübapları ve gaz dedektörleri gibi araç-gereç yer alıyor. İddialara göre sarin gazının üretiminde kullanılan 2 bin 400 ton sülfürik asit de Suriye'ye Alman şirketlerinin sattığı malzeme arasında yer alıyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın OPCW tarafından kendisine ulaştırılan listeyi federal savcılık yetkililerine teslim ettiği belirtildi. Savaş silahlarının kontrolüne ilişkin düzenlemenin ihlalinde zaman aşımı için 10 yıl sınırı öngörüldüğünden sorumlular hakkında dava açılması beklenmiyor.