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Dünya

Esad’ın kaçamakları ortaya çıktı

Suriyeli muhaliflerce sızdırılan Beşar Esad’a ait e-postalarda Devlet Başkanı’nın aşk kaçamakları da gün yüzüne çıktı

19 Mart 2012 08:40

T24- Suriyeli muhaliflerce sızdırılan Beşar Esad’a ait e-postalarda Devlet Başkanı’nın aşk kaçamakları da gün yüzüne çıktı. İngiliz basınına göre Esad’ın üç ayrı aşkı var. Bu isimlerden ikisi Esad’ın henüz 20’li yaşlardaki basın danışmanları...

Vatan gazetesinin haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir yıldır devam eden isyan dalgası ve katliamlar nedeniyle uzun süredir uluslararası alanda büyük baskı altındaydı. Esad’ın eşi Esma Esad bu süreçte sert eleştiriler almasına rağmen her zaman Beşar’ın yanında oldu. Ancak Beşar Esad’ın ortaya çıkan son yazışmaları çiftin arasını bozacak cinsten...
 
Muhaliflerin Beşar ve Esma Esad’a ait olduğunu iddia ettikleri e-postalar günlerdir İngiliz basını tarafından çarşaf çarşaf yayınlanıyordu. Bu mesajlarda ülkede katliamlar yapılırken Esma Esad’ın ülke dışından binlerce dolarlık ayakkabı sipariş ettiği, Beşar Esad’ın ise Harry Potter filmleri izleyip eşine aşk şarkıları gönderdiği ortaya çıkmıştı. Dün Sunday Times gazetesi tarafından yayınlanan son mesajlar ise Esad’ın üç ayrı kadınla gizli aşk yaşadığı iddialarına neden oldu.

‘Seni çok seviyorum’

Mesajlara göre Esad’ın hayranlarından biri, Esad’ın 20’li yaşlardaki halkla ilişkiler danışmanı Şehrazad Caferi. Suriye’nin BM Büyükelçisi’nin kızı da olan Caferi, 27 Kasım’da gönderdiği mesajında “Esad’ı çok sevdiğini ve onu çok özlediğini” yazıyor. Esad’ın yine aynı yaşlardaki bir diğer halkla ililşkiler danışmanı Hadel El Ali ise gönderdiği bir e-postada, Devlet Başkanı’nın gençlik fotoğraflarından birine yer veriyor ve “Burada çok şekersin” diye yazıyor. 

‘Sensiz yaşayamam’

Esad’ın hayranı olan üçüncü kadın da Raşa Muake isimli bir mücevher tasarımcısı. Muake’nin Esad’a gönderdiği bir mesajda Arap alfabesiyle “Seni seviyorum” ifadesi bulunuyor. Ayrıca Devlet Başkanı’na “Sensiz bir hayat istemiyorum” diyerek bağlılığını da dile getiriyor. Aynı kadına ait olduğu tahmin edilen bir başka e-posta adresiyle Esad arasında ise Lübnanlı şarkıcılara ait aşk şarkıları gönderildiği görülüyor.
 
Önceki gün de bir kadının Esad’a beyaz iç çamaşırlı fotoğrafını gönderdiği ortaya çıkmıştı. Üzerinde sadece iç çamaşırı olan yüzü duvara dönük kadının yüzü görülmediği için kim olduğu anlaşılamıyordu. Ancak bu kadının da Muake olabileceği iddia ediliyor

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SuriyemuhaliflerBeşarEsad

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