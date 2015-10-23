Esad'ın geleceği Viyana'da konuşulacak

Rusya, ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelerek Suriye'deki son durumu değerlendirecek. Toplantı Rusya'nın çağrısı üzerine yapılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'la birlikte Suriyeli muhaliflere destek veriyor. Üç ülke de Rusya'nın Suriye'deki askeri müdahalesini eleştirmişlerdi.

Rusya ise 30 Eylül'de Suriye'de hava saldırılarına başlamış ve Salı günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Moskova'da ağırlamıştı.

Esad'ın bir diğer önemli müttefiki İran, Suudi Arabistan'ın muhalefeti yüzünden Viyana'daki toplantıya davet edilmedi.

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu toplantı öncesi dün Viyana'ya gitti ve Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer tarafından kabul edildi. Sinirlioğlu görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

Reuters haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı bir haberde, Ankara'nın Beşar Esad'ın Suriye'deki siyasi geçiş döneminde 6 ay süreyle rol oynamasını kabul ettiğini yazmıştı.

Kritik konu Esad'ın geleceği

Viyana'daki toplantıda tartışılacak konuların başında, Suriye'deki savaşa son verebilecek bir siyasi geçiş sürecinde Beşar Esad'ın nasıl bir rol oynayabileceği geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantı öncesi dün Soçi'de yaptığı açıklamada, Suriye'de İslamcı militanlara karşı ortak bir cephe oluşturulması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Salı günü Kremlin'de kabul etmişti.

Putin, Suriye'deki hava saldırılarının, Suriye'de siyasi diyalog için uygun koşulların oluşmasına yardımcı olduğunu belirtti.

"Batı'yı Suriye'deki terörist gruplar ile ilgili olarak ikili oynamakla suçlayan" Rusya lideri, "ABD'nin amacı Esad'dan kurtulmak. Bizim amacımız ise terörizmi yenmek, Devlet Başkanı Esad'ın teröre karşı zafer kazanmasına yardımcı olmak" dedi.

Rus yetkililer, Suriye'deki hava saldırılarında IŞİD ve "diğer terörist grupların" hedef alındığını söylüyor.

ABD ile Türkiye ve diğer müttefikleri ise saldırılarda öncelikle Esad karşıtı diğer muhalif grupların hedef alındığını vurguluyor.