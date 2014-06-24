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Dünya

Esad'ın elinde kimyasal silah kalmadı

Suriye'nin uluslararası topluma bildirdiği 1300 ton kimyasalın tümü ülke dışına çıkarıldı

24 Haziran 2014 13:59

Suriye'nin elindeki kimyasal silah stoğu ülke dışına çıkarıldı. Görevi üstlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Sekreteri Ahmet Üzümcü, iç savaş yaşanan bir ülkede bu boyutta bir operasyonun ilk kez yapıldığını belirtti.

Açıklama, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Sekreteri Ahmet Üzümcü'den geldi.

Üzümcü, “Görevimiz Suriye'nin kimyasal silah stoğunun imha edilmesiydi. Önemli bir eşiği aştık. Suriye'de kalan son kimyasl silahlar Danimarka bandıralı gemiye yüklendi” dedi.

Türk diplomat Üzümcü, zorlu şartlar altında yürütülen çalışmanın tarihte bir ilk olduğunun altını çizdi.

Üzümcü, “Bu boyuttaki kitle imha silahlarının iç çatışma yaşayan bir ülkeden çıkarıldığına ilk kez tanıklık ediyoruz. Üstelik bu operasyon gayet dar bir zaman aralığında gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Ahmet Üzümcü, Suriye'nin kimyasal bir silah olan klorine kullanıp kullanmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Hazırlanan ön raporda açıkladığımız gibi, klorin Suriye'de sistematik olarak kullanılmış olabilir. Misyonumuzun soruşturması sürüyor, mümkün olan tüm kaynaklardan bilgi edinmeye devam edecekler” dedi.

Suriye'nin ellindeki bazı kimyasal silahları beyan etmemiş olabileceğini belirten Üzümcü, "Suriye'nin elinde kimyasal silah artık yok diyemem" diye konuştu.

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