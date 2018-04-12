Esad'ın danışmanından ABD'ye: Savaşa hazırız

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Füzelerimiz geliyor” açıklamasına yönelik, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın siyasi danışmanı Buseyna Şaban, “Savaş istemiyoruz ama savaştan korkmuyoruz ve hazırız; özellikle de, güç dengesinin ve angajman kurallarının Suriye lehine ciddi biçimde değişmesinden sonra” yanıtını verdi.

Lübnan kanalı El Mayadin’e konuşan Şaban, Suriye ordusunun Doğu Guta’da kontrolü almasının ‘Suriye’ye karşı yürütülen kozmik savaşta kilit bir gelişme olduğunu söyleyerek, Doğu Guta’daki silahlı isyancıların yenilgiye uğraması sonrası Batı’nın psikolojik bir savaş yürüttüğü yorumunu yaptı. Şaban, “Suriye’ye karşı bu psikolojik savaşın istedikleri yere gideceğini, Doğu Guta’da yenilgiye uğrayan teröristlere hizmet edeceğini sanmıyorum çünkü dünya artık bunlara açık değil”diye konuştu.

Şaban, ‘Amerikan tehditleri konusunda müttefikleri ile istişare halinde olduklarını’ da açıkladı. ‘Çeşitli seçenekleri olduğunu’ söyleyen Şaban, “Müttefikler arasındaki istişare sürüyor ve onlar, işlerin Washington’ın istediği şekilde ilerlemesine izin vermeyecek” dedi. Şaban, sözünü ettiği müttefiklerin Rusya, İran ve Hizbullah olduğunun altını çizdi.

"Rusya ile hazırlık yaptık"

Şaban, İsrail’i cumartesi günü Suriye’deki T4 üssüne saldırması sonrasında Rusya ile birlikte hazırlık yaptıklarını belirtti. Doğu Guta’daki silahlı isyancıların yenilgiye uğraması sonrası Batı’nın psikolojik bir savaş yürüttüğü yorumunu yapan Şaban, buna örnek olarak Amerikan yönetiminin farklı kanatlarından çelişkili açıklamalar gelmesini gösterdi.