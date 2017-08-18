Esad'ın danışmanı: Suriye'de 6 yıldır süren savaş sona yaklaşıyor

İstanbul, 18 Ağustos (DHA) - Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad\'ın danışmanı, yabancı güçlerin isyancılara desteklerini çekmeleriyle, altı yıldır süren savaşın sona yaklaşmakta olduğunu ve hükümetin bütün \"gayrimeşru\" güçlere karşı duracağını söyledi.

Suriye Arap Haber Ajansı\'nın (SANA) haberine göre Bouthaina Şaban 59. Uluslararası Şam Fuarı\'nın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yabancı güçlerin tavır değiştirmeleriyle yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği savaşın \"sondan bir önceki aşamasına\" geldiğini söyledi.

\"Terörizmi nasıl yendiysek, topraklarımızda her türlü gayrimeşru mevcudiyete karşı direneceğiz\" diyen Şaban, Şam\'da savaştan bu yana ilk kez uluslararası bir fuar düzenlenmesinin, \"savaşın sona erdiği mesajını verdiğini ve ülkenin artık imar yolunun başına geldiğini\" söyledi.

SANA\'nın haberine göre, Başbakan İmad Hamis de Şam yakınlarındaki Fuarlar Kentinde 43 ülkenin katılımıyla düzenlenen 59. Uluslararası Şam Fuarı\'nın açılışında yaptığı konuşmada, beş yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen ve bölgenin en önemli ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri sayılan Uluslararası Şam Fuarı\'nın Suriye’den tüm dünyaya bir mesaj taşıdığına dikkat çekti.

Bu mesajda Suriye ve Suriyelilerin; \"Suriye’de yaşam iradesinin her daim olduğu gibi terörden daha azimli ve güçlü kalacağının altını çizdiklerini\" belirten Hamis; yeniden açılan fuarın \"yaşamın ölüme karşı, hakkın batıla karşı, şeref ve onurun ihanete karşı, egemenliğin tabiliğe karşı zafer sancaklarını dalgalandırdığını\" vurguladı.

Hamis, Suriye’nin altı yıldan fazla süredir terör örgütleri ve destekçilerine karşı canları ve kanlarıyla mücadele edip, onurlarını koruduklarını, ulusal egemenlik ve bağımsızlıklarının yanı sıra toprak ve halk bütünlüklerini savunduklarının altını çizdi.

Terör örgütlerin olayların başından beri muhtelif bölgelerde ekonomi, sanayi, hizmet ve ticari kurumları sistematik ve kasıtlı bir şekilde sabote ettiklerine dikkat çeken Hamis; bu teröristleri yönlendiren ve destekleyen devletlerin de Suriye ve halkına karşı ekonomik yaptırımlar dayattıklarına dikkat çekti. (Fotoğraflı)