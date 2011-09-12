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Dünya

Esad'ın danışmanı: Ölenlerin sayısı 1400 MOSKOVA (A.A)

12 Eylül 2011 17:10

-Esad'ın danışmanı: Ölenlerin sayısı 1400 MOSKOVA (A.A) - 12.09.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın danışmanı, Suriye'deki olaylarda 1400 kişinin öldüğünü bildirdi. Esad'ın Siyasi Danışmanı Büseyna Şaban, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki çatışmalarda şimdiye kadar güvenlik güçlerinden 700 kişinin, muhaliflerden ise yine 700 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, Suriye'de mart ayından beri devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısının en az 2600 olduğunu açıklamıştı.

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