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Dünya

Esad'ın danışmanı: Hava savunmamız Trump'ın füzelerinden daha akıllı, tweet konusunda dikkatli olsun!

Şaban: Batı'nın füzelerine karşı büyük bir zafer elde ettik

16 Nisan 2018 15:57

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye hava saldırısına ilişkin tartışmalar sürerken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Siyasi ve Medya Danışmanı Buseyna Şaban, "Trump için kayda geçmemiz gereken en önemi olgu, füzelerinin akıllı ve etkin olmadığı, Suriye’nin hava savunması ise onun füzelerinden daha akıllı ve etkin olduğu kanıtıdır. (Trump) tweetler konusunda dikkatli olsun” dedi.

Bueyna Şaban, Lübnan’daki Mayadeen sitesinde yayımlanan makalesinde Duma’da iddia edilen kimyasal saldırıya misilleme olarak Suriye rejiminin bazı tesislerine hava baskını düzenleyen üç Batılı ülkenin füzelerine karşı, Suriye'nin hava savunmasının “büyük zaferini” ilan ederken bu “zaferin Amerika imparatorluğunun sonunun başlangıcını oluşturduğunu" da öne sürdü.

Jerusalem Post tarafından yansıtılan makalesinde ABD Başkanı Donald Trump’un saldırı öncesi attığı “Hazır ol Rusya, yeni ve akıllı füzeler geliyor”şeklinde mesaja gönderme yapan Şaban, “Burada Trump için kayda geçmemiz gereken en önemi olgu, füzelerinin akıllı ve etkin olmadığı, Suriye’nin hava savunması ise onun füzelerinden daha akıllı ve etkin olduğu kanıtıdır. (Trump) tweetler konusunda dikkatli olsun” ifadelerini kullandı.

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