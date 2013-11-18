Esad'ın başına 200 milyon dolar koyduğu adam öldürüldü

Esad rejiminin başına 200 milyon dolar koyduğu Suriye'nin Halep kentindeki en büyük silahlı muhalif gruplardan Tevhid Tugayı komutanı Abdulkadir Salih öldürüldü. Salih'in yaralı olarak getirildiği Gaziantep'te doktorların çabasına rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Komutan Salih'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Suriye'ye götürülerek toprağa verildi.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te, 14 Kasım'da orduya ait bir uçağın muhalif Tevhid Tugayı'nın karargahını "varil bombasıyla" vurması sonucu Tevhid Tugayı komutanı Abdulkadir Salih de öldürüldü.

Suriye muhalefeti, saldırıda ağır yaralanan Salih'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Esad rejiminin başına 200 milyon dolar ödül koyduğu Abdulkadir Salih'le birlikte, Tehvid Tugayı'nın bazı üst düzey komutanları da öldürüldü.

Suriye'deki iç savaşın ilk aylarından bu yana kırsaldaki muhalifleri temsil eden Abdulkadir Salih, bölgedeki silahlı muhalifleri bir araya getirerek Tevhid Tugayı'nı kurmuştu. Bu durumdan rahatsız olan Esad rejiminin ise, Salih'in başına 200 milyon dolar ödül koymuştu.

Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının tugayın denetimindeki Piyade Okulu'nu "varil bombasıyla" vurması sonucu, genel komutan Abdulkadir Salih ve üst düzey komutan Abdulaziz Selam yaralanmış, tugayın önemli komutanlarından Ebu Tayyip de hayatını kaybetmişti.