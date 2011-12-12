Esad'ın askerlik çağrısı Kürtleri kaçırttı

T24 - Suriye’de yıllardan bu yana kimliksiz yaşadıkları için askere gitmeyen, mülk edinemeyen, kamu hizmetlerinden yararlanamayan Kürt kökenliler, Suriye’deki olaylardan sonra Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın reform paketi kapsamında kendilerine vatandaşlık verilmesi ardından askere çağrılınca kaçmaya başladı.



Hama ve Humus kentleri başta olmak üzere Suriye'de şiddet olaylarında şimdiye kadar 4 binden fazla kişinin öldüğü öne sürülürken, Suriye’deki Kürtler de ana dilde eğitim ve vatandaşlık haklarını alabilmek için harekete geçti.



Kürtler’in yoğun olduğu Haseki ve Kamışlı ilçelerinde geçtiğimiz mart ayında yapılan gösterilerden sonra, Devlet Başkanı Esad, Kürtler’in başta ana dilde eğitim hakkı olmak üzere reformlar yapacağını açıkladı.



Suriye’de 1962 yılından bu yana özellikle Türkiye sınırında yerleşim birimlerinde oturan yaklaşık 120 bin Kürt kökenli Suriyeli’ye İçişleri Bakanlığı ’Yabancı’ olduklarına dair kendilerine kırmızı kimlikler verildiği hatırlatıldı.



2011 yılında 3 milyona yakın olan Kürt kökenliden yaklaşık 300 bininin kimliksiz olduğu ve yabancı statüsünde yaşadığı belirtildi. Suriye vatandaşı olmadıkları için mal, mülk edinemeyen, askere gitmeyen ve vatandaşlık haklarından yararlanamayan kimliksiz Kürtler, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Reform paketi kapsamında haklarının verileceğiyle ilgili açıklamasına fazla sevinemedi.

40 bin Kürt'e kimlik verildi



Şimdiye kadar yaklaşık 40 bin Kürt’e vatandaşlık kimlikleri verilirken, askerliklerini yapmaları için çağrı yapıldı. Vatandaşlık kimliklerini alan Kürtler’in askere alınacağının açıklanması üzerine Esad yönetiminin kendilerini muhaliflere karşı kullanacağı endişesine kapıldı. Özellikle 18-25 yaşındakilerin bir bölümü Kuzey Irak’a, bazıları Avrupa ülkelerine kaçtı.

'Bu dönemde Kürtler asker olmak istemiyor'



Suriye’deki Demokratik Kürt Birlik Partisi sorumlularından Abu Sabır, Esad’ın kimliksiz Kürtler’in vatandaşlığa alınacağıyla ilgili kararına çok sevindiklerini ancak, sevinçlerinin kısa sürdüğünü söyledi. Suriye’de ’Yabancı’ statüsünde kabul edilen yaklaşık 300 bin Kürt’e vatandaşlık kimliklerinin verilmeye başlandığını belirten Abu Sabır, "Kimliklerini alanlara askerlik yapmaları için 3 ay süre tanındı. Bu Kürtler’in tepkisine yol açtı. İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Kürtler askerlik yapmak istemiyor. Bazıları Suriye’den kaçmak zorunda kalıyor" dedi.

Askerlik 18 aya düşürüldü



Suriye Devlet Başkanı Esad, geçtiğimiz mart ayında alınan bir kararla askerlik süresinin 21 aydan 18 aya düşürülmesini öngören kararı onayladı. Ancak yeni düzenlemeye göre, ilköğretim beşinci sınıfa kadar öğrenim görenler eski uygulama çerçevesinde 21 ay askerlik yapacak. Askerlik yaşının 18 olduğu Suriye’de ailede tek erkek çocuk varsa askere alınmıyor.