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Dünya

'Esad'ın askerleri çekiliyor'

Suriye'de, askerlerin bazı kentlerden çekilerek üslerine dönmeye başladığı iddia edildi

04 Nisan 2012 01:51

Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi Suriye askerlerinin bazı kentlerden çekilmeye başladığını ileri sürdü.

 
Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, askerlerin nispeten sakin olan kentlerden çekilmeye başladığını, gerilimin yüksek olduğu kentlerde ise takviye edilen güvenlik güçlerinin dış mahallelerde konuşlandıklarını ileri sürdü.
 
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, askerlerin ülkedeki kasaba ve kent merkezlerinden 10 Nisan'a kadar çekilmesini öngören BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın planını kabul etmişti.

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