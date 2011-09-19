-Esad'ın "reform adımları" ŞAM (A.A) - 19.09.2011 - Tunus'ta başlayan ve Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi gibi liderleri deviren Arap halk hareketi 6. ayını geride bırakırken, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad da ülkedeki yönetim karyşıtı gösteriler karşısında "reform programı" adı altında çeşitli kararlara imza attı. Beşşar Esad'ın gösterilerin başladığı 15 Mart'tan bu yana atmış olduğu adımlar şöyle: 20 Mart: Zorunlu askerlik süresi 3 ay düşürüldü. 24 Mart: Devlet memurlarının ve emeklilerin maaşının arttırılmasını ve bazı vergilerin düşürülmesini öngören kararname onaylandı. 6 Nisan: 2010 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren ve 1200 öğretmenin işten çıkarılmasına neden olan "okullardaki peçe yasağı" iptal edildi. 7 Nisan: Ülkenin kuzeyinde yer alan Haseke bölgesinde yabancı sicile kayıtlı olan vatandaşlara "Suriye Arap vatandaşlığı" verilmesini sağlayan kararname Esad tarafından onaylandı. 21 Nisan: "Olağanüstü Hal" ve "Devlet Güvenlik Mahkemeleri"nin kaldırılması kararı Esad tarafından imzalandı ve "gösteri yapma hakkı" verildi. 17 Mayıs: Kabine, sözleşmeli olarak çalışan memurların kadroya alınmasına yönelik kararı imzaladı. 31 Mayıs: 31.05.2011 tarihinden önce işlenmiş olan suçlar için genel af ilan edildi. 1 Haziran: Ulusal Diyaloğun temelleri, çalışma mekanizması ve zaman cetveli belirlendi. 6 Ağustos: Genel seçimler ve siyasal partilerin kurulmasına yönelik kararname Esad tarafından onaylandı. Buna göre, kurulacak siyasal partilere din, mezhep, aşiret, bölge ve ırk temelli olmama ve herhangi bir askeri teşkilatı bulunmama şartı getirildi. 28 Ağustos: Yeni Basın Kanunu'na ilişkin kararname onaylandı. Enformasyon Bakanı Dr. Adnan Mahmud bu kanunun "bölge düzeyinde bir ilk" olduğunu savundu.