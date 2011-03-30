-ESAD:: ''HEDEF SURİYE'Yİ BÖLMEK'' ŞAM (A.A) - 30.03.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesindeki gösterilerle ilgili olarak, ''Bu, birliğimizi sınamak için istisnai bir andır'' ifadesini kullandı. Esad, 15 Marttan beri mecliste yapması beklenen ve aynı zamanda Başbakan Naci Itri'nin istifasının ertesine rastlayan konuşmasında, "Suriyelilerin geçen haftadan beri bu konuşmayı beklediğini biliyorum, ama durumun eksiksik bir resmine sahip olmayı bekledim'' dedi. Ülkesindeki protestoların "ulusu için bir test" olduğunu kaydeden Esad, bölgedeki gelişmelerden etkilendiklerini ve reformları desteklediklerini ifade etti. Özellikle Dera kentinde yaşanan gösterilere değinen Esad, Suriye'nin "büyük bir komplo" ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Esad, Suriye'nin Arap dünyasında olanlardan etkilenmemesinin söz konusu olmadığını belirtti. "Üç konuyu, toplumdaki farklılıkları, reformu ve halkın günlük ihtiyaçlarını birbirine karıştırdılar" diyen Esad, devlet kurumlarına sabotajlarda reform bağlantısını bulamadıklarını kaydetti. Esad, "Uydu kanalları komploya katılıyor" dedi. Hedefin İsrail'in hedefine uygun olarak Suriye'yi bölmek, bir ulus olarak devamına son vermek olduğunu belirten Esad, "Ayrıntıya girme dediler bana, ama genel konuşmak istemiyorum, ayrıntılara girmek istiyorum" dedi. Esad, uydu kanalları ve internette, gösterilerden önce bir hareketin başladığını ve "tahrif edilmiş fotoğraflar kullanıldığını" söyledi. Esad, "Mezhepler arası tahrike dönük SMS mesajlarına başvurdular. Ama biz bu komployu boşa çıkarmayı başardık" dedi.