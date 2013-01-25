Esed'den sığınmacılara 'geri dönün' çağrısı

Suriye'deki Esed rejimi, iç savaştan dolayı ülkeyi terkeden yüz binlerce sığınmacıya "geri dön" çağrısı yaptı. Suriye ordusunun Humus'daki operasyonunda ise 120 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'dan yapılan açıklamada, Beşşar Esed yönetiminin yasal ve yasadışı yollardan Suriye'den ayrılanların, ülkeye dönmelerinde kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, uzlaşma görüşmelerine katılacak muhaliflerin de ülkeye girmesine izin verileceği vurgulandı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, şu ana kadar 60 bin kişinin ölümüne yol açan çatışmaları sona erdirmek için muhaliflerle uzlaşma görüşmeleri başlatacağını açıklamıştı.

Ancak Suriyeli muhalifler, müzakere masasına oturmak için Beşşar Esed'in iktidarı bırakmasını şart koşuyor.

Suriye'de 22 aydır süren çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla Suriyeli komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

120 sivil öldürdü

Suriye ordusu ile muhalifler arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Ordunun geçtiğimiz Pazar gününden bu yana Humus kentinde yürüttüğü operasyonda 120 sivil hayatını kaybetti.

Suriyeli muhaliflere göre, Esed'e bağlı ordunun Humus'taki operasyonunun amacı, kentin Sünni bölgelerinin kontrolünü ele almak. Şam rejimi bu nedenle kara birliklerini kente sevketti. Muhalifler, 10 bin rejim yanlısı milisin de orduya destek verdiğini ileri sürdü.

Humus'un güneyi ve batısında 15 bin sivilin mahsur kaldığını belirten muhalifler, bu bölgelere yönelik roket, top ateşi ve hava bombardımanında 120 sivil ve 30 direnişçinin öldüğünü savundu.

Sünnilerin yoğun yaşadığı Humus, Suriye'deki kriz başladığından beri çatışmaların en çok yaşandığı kentlerin başında geliyor.