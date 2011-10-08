Esad'dan, Ürdün'e 'sınırda tatbikat yapma' uyarısı

T24 - Türkiye ve İsrail'in geçtiğimiz hafta sınırında tatbikat yapmasına ses çıkaramayan Suriye, benzer bir tatbikat yapması halinde Ürdün'ü bombalayacağı tehdidinde bulundu.



İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'a yakınlığıyla bilinen internet sitesi DEBKAfile'ın haberine göre, Türkiye ve ABD, Ürdün Kralı Abdullah'dan Ürdün-Suriye sınırında askeri tatbikat yapmasını istedi. Ürdün'ün Türkiye ve İsrail gibi sınırında askeri tatbikat yapacağı haberini alan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Amman'a sert bir mesaj gönderdi.



Geçtiğimiz perşembe günü kayınbiraderi ve İstihbarat Servisi'nin Başkanı General Azaf Şaukat'ı ani bir kararla Amman'a gönderen Esad, Türkiye ve İsrail'in yaptığı gibi Ürdün'ün de sınırlarına asker göndermesi durumunda Ürdün'de sınıra yakın kasaba ve köylere bomba yağdıracağı tehdidinde bulundu.



Esad, ayrıca İsrail'in Suriye'ye saldırması durumunda dahi, Ürdün kentlerine füze atarak karşılık vereceğini Kral Abdullah'a bildirdi.

Tel Aviv'i yok ederiz



DEBKAfile'ın iddiasına göre Esad yönetimi geçtiğimiz hafta içinde hem Ürdün'ü ve hem de İsrail'i füze saldırılarıyla tehdit etti. Suriye, İsrali'in kendilerine saldırması halinde bu ülkenin başkenti Tel Aviv'i karadan karaya füzelerle 6 saat içinde yok edeceğini açıklamıştı.

Türkiye'ye sessiz kaldı



Suriye yönetimi, Türkiye'nin Hatay'da sınıra yakın bölgede geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren askeri tatbikat yapmasına ise sessiz kalmayı tercih etmişti.



