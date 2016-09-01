“Esad'dan kurtulmadan IŞİD'i yenemeyiz”

Daily Telegraph gazetesi yazarı David Blair, IŞİD yöneticilerinden Ebu Muhammed el Adnani'nin öldürülmesinin ardından örgüte karşı mücadelenin nasıl şekillenmesi gerektiğini ele alan bir yazı kaleme aldı.

Yazıda özetle şöyle deniyor:

"IŞİD yöneticileri giderek artan sıklıkla öldürülüyor. 3 Mart'ta bir IŞİD 'valisi' öldürüldü. Yerine geçen kişi ise sadece 1 ay daha fazla yaşayabildi. Aradan 4 ay geçti ve bu kez el Adnani aynı kaderi paylaşıyor.

"Bir yandan da IŞİD hem Suriye hem de Irak'ta toprak kaybediyor.

"Peki tüm bu gelişmeler IŞİD'in sonunun gelmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu mu gösteriyor? Pek sayılmaz.

"İlk önce IŞİD'in yenilgiye uğratılmasının ne demek olduğunu kavramak gerek. Eğer IŞİD'i yenme konusuna sadece elindeki toprakların geri alınması olarak bakılırsa bu pek ala başarılabilir.

IŞİD nasıl yükseldi?

"Sırada Musul var gibi gözüküyor. Musul IŞİD'in elinden alındıktan sonraysa gözler bir sonraki domino taşı olan Rakka'ya dönecek.

"Ancak kabul edilmesi gereken bir gerçek var: IŞİD'in elindeki toprakların geri alınması örgütün yenilgiye uğradığı anlamına gelmeyebilir.

"IŞİD yeni saldırılar düzenlemek için her yolu deneyecektir. Suriye ve Irak'ı hedef alacaklardır. Ama aynı zamanda Avrupa'da da saldırılar düzenlemek için uğraşacaklardır.

"Ellerindeki toprakları yitirip idare edecek kentleri kaybedince tam anlamıyla bir terör örgütüne dönüşmeleri muhtemel.

"Bu sorun bizi krizin temeline götürüyor. IŞİD'in yükselişi rastlantı sonucu olmadı.

'IŞİD sadece semptom'

"Bu örgüt daha derin siyasi bir sorunun sadece bir semptomu: Irak'ta Sünni azınlığın, Suriye'de ise Sünni çoğunluğun siyasi sistemden dışlanması.

"Suriye'de olabilecek en kötü senaryo Rakka'nın Beşar Esad'a bağlı birliklerin eline geçmesi olur.

"Eline Sünni kanı bulaşmış olan Beşar Esad'ın İran tarafından mobilize edilmiş Şii ve Alevi güçlere dayanan bir askeri desteği olduğu sır değil.

"IŞİD'in yükselişine yol açan da Esad'ın Sünnilere karşı bitmek bilmeyen baskısıydı.

'Esad'la olmaz'

"Hem uluslararası güçleri hem de Suriye halkını kendisi ve cihatçılar arasında bir seçime zorlayan Esad, IŞİD'in palazlanmasına izin verdi.

"Eğer nihai amaç Orta Doğu'da terörizmin bitirilmesiyse IŞİD'in askeri manada yenilgiye uğratılması yeterli olmayacaktır.

"Suriye'de Sünnilerin de siyasi sisteme dahil olduğu bir yapı oluşturulmak zorunda. Bu da Esad Şam'da oturduğu sürece mümkün değil."