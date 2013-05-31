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Dünya

Esad'dan İsrail'e hava saldırısı ve Golan uyarısı

Beşşar Esad, İsrail'den gelebilecek olası bir saldırıya cevap vereceklerini açıkladı

31 Mayıs 2013 12:55

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, İsrail'i hava saldırısı düzenlemesi durumunda karşılık vereceği konusunda uyardı.

Lübnan'da yayın yapan el Manar televizyonuna konuşan Esad, İsrail'e karşı Golan Tepeleri'nde savaş başlatmak için "halk baskısı" olduğunu da söyledi.

İsrail, Rus hava savunma füzelerini, güvenliğine karşı ciddi bir tehdit olarak göreceğini açıklamıştı.

Esad, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen el Manar televizyonu ile mülakatında, kabul edilemez bir ön koşul konmaması durumunda hükümet yetkililerin Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya tarafından desteklenen ve Cenevre'de düzenlenecek olan Suriye barış konferansına katılacaklarını da söyledi.

İsrail stratejik önemdeki Golan Tepeleri'ni 1967 savaşı sırasında işgal etmiş ve bölgeyi 1981 yılında topraklarına katmıştı.

Suriye topçusu Golan Tepelerini vurmuş, isyancıları hedefleyip hedeflemediği belli olmayan bu saldırılara İsrail karşılık vermişti.

Barış anlaşması imzalamayan İsrail ile Suriye, 1948 yılından bu yana kağıt üzerinde savaşta görünüyor.

Ancak, iki ülke arasındaki sınır son yıllarda oldukça sakindi.

Rusya, Suriye'ye dış müdahaleyi engellemek için bu ülkeye S300 hava savunma sistemleri sevk edeceğini söylemişti.

S300 füze sistemleri hava saldırılarına karşı savunma sağlayan gelişmiş bir füze sistemi.

İsrailli bakan Silvan Şalom, gelişmiş silahların Hizbullah gibi gruplara geçmesi tehlikesi karşısında harekete geçeceklerini söyledi.

Devlet radyosuna açıklamada bulunan Şalom, "Suriye yıllardır gelişmiş silahlara sahip, sorun bu silahları bize karşı kullanacak başka ellere geçmesi durumunda ortaya çıkıyor." dedi.

 

BBCTürkçe

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