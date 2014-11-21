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Dünya

Esad'dan IŞİD'e karşı 'uluslararası işbirliği' çağrısı

'IŞİD önderliğindeki terörist gruplar yoktan var olmadı'

21 Kasım 2014 11:31

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, IŞİD'in ortadan kaldırılması için uluslararası işbirliğinin şart olduğunu söyledi.

SANA'nın haberine göre, partisi Baas'ın Şam'daki toplantısında konuşan Esad, "Bölgemiz belirleyici bir dönemden geçiyor. Bunun sonucunu belirleyecek en önemli faktör de gerçek ve samimi bir uluslararası işbirliğinin olup olmayacağıdır" dedi.

Esad, "IŞİD önderliğindeki terörist gruplar yoktan var olmadı. Suriye'ye savaş açanların hatalı ve saldırgan politikalarının meyvesi olarak doğdu" diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı'nın açıklamaları, IŞİD'e karşı Esad'la ittifaka gitmeyeceklerini belirten ABD Başkanı Barack Obama'nın sözlerinin ardından geldi.

 

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