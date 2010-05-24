T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esad'dan İran mutabakatına destek

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Türkiye, İran ve Brezilya arasında varılan uranyum takası mutabakatını büyük bir fırsat olarak nitelendirdi.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Türkiye, İran ve Brezilya arasında varılan uranyum takası mutabakatının, "Bütün dünyanın çatışmalardan uzak tutulması için büyük bir fırsat olduğunu" söyledi.


"Anlaşmanın İran'ın nükleer dosyasının diplomatik yollarla çözülmesi için de büyük bir fırsat olduğunu" belirten Esad, "Anlaşmanın olumlu sonuçları ancak ve ancak mantıklı bir yaklaşımla sağlanabilecektir" dedi.


Esad, "bazı ülkelerin, İran'ın barışçıl amaçlarla kullanılmak üzere yürüttüğü nükleer enerji programına ilişkin yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiğini" kaydetti.


TAKASI DESTEKLİYORUZ


Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye, İran ve Brezilya arasında varılan uranyum takası mutabakatını desteklediklerini söyledi.


"Mutabakatı, İran'ın nükleer dosyasının barışçıl yollarla çözümü için fırsat olarak değerlendirdiklerini" belirten Muallim, "Şam'a gelen bütün yetkililere, Suriye olarak uranyum takası mutabakatını desteklediğimizi belirtiyoruz" dedi. 


Suriye-İsrail arasında Türkiye'nin arabuluculuğu ile yürütülen dolaylı görüşmelere de değinen Muallim, "Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin arabulucu rolüne destek vermelerini umduklarını" ifade etti.


Muallim, "Türkiye'nin arabuluculuğunda İsrail ile görüşmelerin yeniden başlatılması için Avrupa'dan gelecek her türlü çabaya açık olduklarını" kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24