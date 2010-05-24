Esad'dan İran mutabakatına destek

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"Anlaşmanın İran'ın nükleer dosyasının diplomatik yollarla çözülmesi için de büyük bir fırsat olduğunu" belirten Esad, "Anlaşmanın olumlu sonuçları ancak ve ancak mantıklı bir yaklaşımla sağlanabilecektir" dedi.





Esad, "bazı ülkelerin, İran'ın barışçıl amaçlarla kullanılmak üzere yürüttüğü nükleer enerji programına ilişkin yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiğini" kaydetti.



TAKASI DESTEKLİYORUZ





Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye, İran ve Brezilya arasında varılan uranyum takası mutabakatını desteklediklerini söyledi.





"Mutabakatı, İran'ın nükleer dosyasının barışçıl yollarla çözümü için fırsat olarak değerlendirdiklerini" belirten Muallim, "Şam'a gelen bütün yetkililere, Suriye olarak uranyum takası mutabakatını desteklediğimizi belirtiyoruz" dedi.





Suriye-İsrail arasında Türkiye'nin arabuluculuğu ile yürütülen dolaylı görüşmelere de değinen Muallim, "Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin arabulucu rolüne destek vermelerini umduklarını" ifade etti.





Muallim, "Türkiye'nin arabuluculuğunda İsrail ile görüşmelerin yeniden başlatılması için Avrupa'dan gelecek her türlü çabaya açık olduklarını" kaydetti.