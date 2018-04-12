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Dünya

Esad'dan ilk açıklama: Ne zaman zafer kazansak, bazı ülkelerin sesi yükseliyor

"Batılı devletlerin saldırısı bölgede daha fazla istikrarsızlık yaratır"

12 Nisan 2018 16:10

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi vurmakla tehdit etmesi sonrası ilk kez açıklama yaptı. "Ne zaman zafer kazansak bazı Batılı ülkelerin sesi yükseliyor" diyen Esad, "Batılı devletlerin herhangi bir saldırısının bölgede daha fazla istikrarsızlık yaratacağını" ifadesini kullandı. 

Reuters'ta yer alan habere göre, Esad, Doğu Guta’nın Suriye ordusunun kontrolüne geçmesine atıfla şunları söyledi:

 

 

Sahada kazandığımız her zaferle birlikte, bazı Batılı devletlerin sesi yükseliyor ve olayların gidişatını değiştirme amaçlı faaliyetleri yoğunlaşıyor. Bu sesler veya herhangi bir müdahale, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecek şekilde bölgesel istikrarsızlığı artırmaktan başka işe yaramaz.”

Esad bugün Şam’da, İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti’yi ağırlıyor. Önceden planlanmış olmasına rağmen, askeri saldırı tehdidinin gölgesinde yapılan bu ziyaret, Batı dünyasına karşı bir güç gösterisi olarak yorumlandı.

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