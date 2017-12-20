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Dünya

Esad'dan Fransa'ya: Teröre destek verenlerin barışı konuşmaya hakkı yok

Macron: Esad'ın açıklamaları kabul edilemez

20 Aralık 2017 05:12

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011 yılından beri devam eden iç savaşa ilgili Fransa'yı 'akan kanı desteklemekle suçlayarak barış konusunda konuşma hakkın olmadığını iddia etti. Söz konusu iddialara lişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise cevap verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, IŞİD ve terör gruplarına karşı verilen mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Esad, ülkesindeki terörün IŞİD'den ibaret olmadığını söyleyerek, Batı ülkelerini terörizmi desteklemekle suçladı. Esad, dikkatlerin sadece IŞİD üzerine çekilmesinin nedeni olarak, Batı'nın başta Nusra olmak üzere diğer terör gruplarına verdiği desteği gösterdi.

'İlk günden beri destek veriyor'

Esad, Fransa'yı da 'ilk günden beri terörizme destek vermekle' suçlayarak, "Fransa teröre desteğe öncülük etti ve ilk günlerden bu yana elini Suriyelilerin kanına buladı; yaklaşımlarında büyük bir değişiklik yaptıklarını da görmüyoruz" dedi. Esad teröre destek verenlerin barış hakkında konuşma hakkı olmadığını söyledi.

Esad'ın açıklamalarına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yanıt gecikmedi. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Macron, Esad'ın açıklamalarının 'kabul edilemez' olduğunu belirterek, Fransa'nın ilk günden beri yaklaşımlarında tutarlı olduğunu ve Esad'ın gitmesi yerine IŞİD'in yenilmesine odaklandığını savundu.

Macron: Rusya ve İran sahada kazandı, Esad kalacak

Önceki gün France 2 kanalına konuşan Macron, Fransa'nın önceliğinin Suriye'de Esad'ı devirmekten ziyade IŞİD'i yok etmek ve soruna siyasi çözüm bulmak olduğunu vurgulamıştı.

Macron, Esad'ın geleceği hakkında ''O orada olacak, çünkü gerek İran gerek Rusya olsun Suriye'de sahada savaşı kazananlar tarafından korunuyor'' yorumunu yapmıştı. Fransa, 2011'de Suriye'de çatışmalar başladığından beri Esad'ın iktidardan gitmesinde ısrar ediyordu.

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