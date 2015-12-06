Esad'dan Cameron'a: Söyledikleri saçmalık, o bahsettiği 70 bin ılımlı muhalif nerede?

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın "Suriye'de 70 bin ılımlı muhalif olduğu" şeklindeki açıklamasını eleştiren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "O bahsettiği 70 bin ılımlı muhalif nerede? Dillerindeki düşürmedikleri tek şey Suriye'deki ılımlı gruplar. Bu, gerçekleri değil gerçek olarak lanse edilmeye çalışılanları ortaya koymaya dayalı bir saçmalık" dedi.

Sputnik'in haberine göre, The Sunday Times gazetesine konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İngiltere'nin Suriye'deki hava operasyonlarının meşru olmadığını savundu ve İngiltere Başbakanı Cameron'ın 'ılımlı muhaliflerle' ilgili açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:

"Açık konuşacağım. Bu sözler, Cameron'ın klasik fars oyunlarının (kurgu, karakterler ve komedi unsurlarının abartılı olduğu bir tür tiyatro) yeni perdesi. Kabul edilemez bir şey. Hani neredeler? O bahsettiği 70 bin ılımlı muhalif nerede? Dillerindeki düşürmedikleri tek şey Suriye'deki ılımlı gruplar. Bu, gerçekleri değil gerçek olarak lanse edilmeye çalışılanları ortaya koymaya dayalı bir saçmalık."

"Suriye'de, krizin başından beri hiç ılımlı militan olmadı. Hepsi aşırıcıydı…"

Rusya'nın hava operasyonlarına başladığından beri ABD öncülüğündeki koalisyondan bu 'ılımlı muhaliflerin' yerlerinin bilgisini istediğini ama cevap alamadığını hatırlatan Esad, şöyle devam etti: "Suriye'de, krizin başından beri hiç ılımlı militan olmadı. Hepsi aşırıcıydı… Dünyanın geri kalan kısmı bunu kabul etmiyor. 70 bin ılımlı muhalif yok. 7 bin bile yok. Belki 10 tane."

Öte yandan İngiltere'nin salı günkü tezkerenin ardından IŞİD hedeflerini Suriye'de de vurmasının meşru olmadığının altını çizen Esad, İngilizlerin hava saldırılarının başarısız olacağını savundu. "Kanserin bir kısmını kesip çıkaramazsınız. Tamamından kurtulmanız gerekir" diyen Esad, İngiltere'nin yeni başlayan hava operasyonlarının da buna benzediğini ve yalnızca kanserin tüm vücuda yayılmasını hızlandıracağını vurguladı.

Rusya'nın hem askeri hem de siyasi alanda büyük etkisi olduğunu belirten Esad, Rusya'nın Suriye halkı ve hükümete en başından beri verdiği destek ile İran'ın sağlam desteğinin terörle mücadelede önemli rol oynadığını söyledi. Rusya'nın hava operasyonlarında başlamadan önce de Şam'ın yanında olduğunun altını çizen Esad, "Ruslar Suriye'yi, Irak'ı, bölgeyi, kendilerini, hatta Avrupa'yı korumak istiyor. Rusya'nın bugün de Avrupa'yı koruduğunu söylerken mübalağa yapmıyorum" ifadelerini kullandı.



