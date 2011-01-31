Esad'dan bölge liderlerine reform çağrısı

T24 - Suriye'yi 40 yıldan bu yana süren yöneten Esad zincirinin son halkası Devlet Başkanı Beşar Esad, Wall Street Journal’a verdiği röportajda, ülkesinde reform yapmanın zamanının geldiğini söyledi.

Esad’ın yaklaşımı, Mısır’da yaşanan isyanın Ortadoğu liderlerinin üzerinde nasıl bir etki yaptığını ortaya koydu. Esad, Tunus, Yemen ve Mısır’daki isyanlarının Ortadoğu’da yeni bir “dönemin” işaretçisi olduklarını ve Arap liderlerin halklarının artan siyasi ile ekonomik taleplerini karşılamaları gerektiğini ifade etti.



Esad, “Mısır ve Tunus’ta yaşananların öncesinde reform ihtiyacını fark etmediyseniz, reform yapmakta çok geç kalmışsınız demektir” dedi. Babasının ardından göreve gelen Esad, her zaman ülkesi üzerinde sıkı bir denetim yürüttü ve protestolara fazla tolerans göstermedi. Aynı zamanda İran ve Hizbullah ile Hamas gibi militan örgütlerle yakın ilişkiler kurdu.



Ortadoğu’da yaşanan protestolar, çoğunlukla Washington’un bölgedeki müttefiklerini sarsarken, Esad, Mısır’daki isyanın ABD düşmanı ve müttefiki ülkeleri aynı şekilde etkileyeceğini belirtti.



Washington'ın gözü Şam'da

Suriye’nin, Mısır’daki gelişmelere vereceği tepki Washington için çok önemli. Çünkü ilişkiler gergin olmakla birlikte, Washington, Şam’ı Tahran’dan uzaklaştırmaya ve yanına çekmeye çalışıyor.



Ancak, bu yakınlaşma, özellikle Mısır'daki gerginliğin ardından, çok da kolay olmayacak. Esad ise Mübarek’in aksine reform yapmak için çok daha fazla zamanı olacağını çünkü, ABD karşıtı konumu ve İsrail’le olan bozuk ilişkileri yüzünden ulusunun tabanıyla bağlarının daha güçlü olduğunu söyledi.



Esad, Suriye’nin istikrar içinde olduğunu belirterek, “ Neden? Çünkü halkın inançlarıyla çok yakın bağlarınız olmalı. Bu çok temel bie nokta. Uyuşmazlık söz konusu olduğu zaman… karışıklığa sebep veren boşluk oluşuyor” dedi.



İlk adım yerel seçimler

Suriye lideri, ilk etapta gerçekleştirilecek reform girişimleri kapsamında bu yıl içinde ülkede belediye seçimleri düzenleneceğini, sivil toplum örgütlerine güç kazandırmak için adımlar atılacağını ve yeni basın kanunu çıkartılacağını belirtti.



Tunus ve Cezayir’de gerginliğe neden olan ekonomik baskıları hafifletmek adına şimdiden önlemlerini alan Şam, bu ay içinde kamu çalışanlarına kalorifer yakıtı için verilen ödenekleri artırdı.



Washington ile yakın ilişkiler kurulması halinde bunun İran’dan uzaklaşmak anlamına gelmeyeceğini belirten Esad, “Kabul edin ya da etmeyin, kimse İran’ı göz ardı edemez” dedi.



