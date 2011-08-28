Esad'dan basın reformu hamlesi!

T24 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, muhaliflerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürerken, ülkede gazetecilerin hapse atılmasını yasaklayan yeni bir kanun tasarısına onay verdi.



Esad’ın çıkaracağı yeni basın kanunu kapsamında gazetecilerin hapse atılması yasaklanacak. Suriye’nin SANA haber ajansının duyurduğuna göre, basın mensuplarına ayrıca bilgiye erişim sağlanmasında engel çıkarılmayacak.



AFP haber ajansına konuşan ve yeni reformu değerlendiren Gazeteciler Birliği başkanı Elias Murad, “yeni kanunun gazetecilerin hapse girmesine neden olan sebepleri kısmen hafiflettiğini” belirtti. Bu sebepler arasında “devletin itibar ve haysiyetine, ulusal birliğe ordunun moralini yıpratmak” da bulunuyordu.



Murad, Suriye’deki gazeteciler olarak “toplumun gerçeği sunmak adına her zaman daha büyük bir rol oynamak istediklerini” ifade etti.



Yeni kanunun gazetecilerin hapse atılmasını önleyeceğine dikkat çeken Murad, “artık bilgiye ulaşmak için daha fazla özgürlüğe sahip olacağız ve yetkililer de bize bilgi vermek konusunda sorumlu olacak” dedi.





Bağımsız basın konseyi oluşturulacak



Bu ay başında hükümet tarafından değerlendirilen ve hayata geçirilen yeni kanun altında, bağımsız basın konseyi de oluşturulacak. Murad, “Artık siviller gazete veya televizyon açabilecek. Ayrıca hükümet yetkilileri ve kamu kurumları gazetecilere bilgi sağlayacak” açıklamasında bulundu.



Buna karşın, Suriye’de karalama amaçlı haber yapan gazeteciler 21 bin dolara kadar çıkan para cezaları alabiliyor.



Suriye Enformasyon Bakanı Adnan Mahmud, Mayıs ayında bir basın komisyonunun oluşturulmasından bahsetmiş ve komisyonun uzmanlar, gazeteciler ve akademisyenlerden oluşacağını ifade etmişti. Mahmud amaçlarının, “gazeteler, radyo ve televizyon için geniş kapsamlı bir yasa oluşturulması olarak” belirtmişti.



Esad’ın gerçekleştirmiş olduğu en son reform, Mart ayında patlak veren ve bugüne kadar 2 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan hükümet karşıtı protestoları dindirmek için gösterdiği en son hamle oldu. Esad, bu ay başında yaptığı bir açıklamada ilerideki parlamento seçimlerine birden çok partinin katılmasını sağlayacak reformlar üzerinde çalışacaklarını açıklamıştı.







